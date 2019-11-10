Son Dakika Haberleri: Otomobil sporlarında Ege Kupası'nın final ayağı Aydın'da yapıldı
Son Dakika Spor Otomobil sporlarında Ege Kupası'nın final ayağı Aydın'da yapıldı

Otomobil sporlarında Ege Kupası'nın final ayağı Aydın'da yapıldı

6 saat önce

Otomobil sporlarında Ege Kupası'nın final ayağı olarak Aydın'da düzenlenen Koçarlı Tırmanma Yarışı sona erdi.

Otomobil sporlarında Ege Kupası'nın final ayağı Aydın'da yapıldı, System.String[]

Otomobil sporlarında Ege Kupası'nın final ayağı olarak Aydın'da düzenlenen Koçarlı Tırmanma Yarışı sona erdi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) ve Koçarlı Belediyesi iş birliğinde organize edilen tırmanma yarışı, Adnan Menderes Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi.

Toplam 5 kategoride 17 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim de yer aldı. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda 1. kategoride ilk sırayı elde eden Erim, aynı zamanda tüm kategorilerde de en iyi zamana ulaşan isim oldu.

Organizasyonu 2. kategoride Mithat Diker, 3. kategoride Erdal Oral ve 4. kategoride Göktuğ Tuncay birinci tamamladı. Kadınlar kategorisinde ise Merve Akyıldız yarışı ilk sırada bitirdi.

Dereceye giren pilotlara kupaları, düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından verildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, güzel bir yarış olduğunu belirterek, "Bütün yarışmacıları tebrik ederim. Zorlu ve tecrübe gerektiren bir parkurdu. Genç yarışçılar buradan çok şey öğrenir. Birinci olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan da keyifli bir organizasyona imza attıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Ödül törenine AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ve Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik de katıldı.

Aydın, Ege, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:44 Kaynak: AA
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