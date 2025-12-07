Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Diyarbakır'da bir oto ustası, motor arızasını dinlemek için öyle bir yöntem seçti ki görenler gözlerine inanamadı. Aracın içine değil, doğrudan kaputun üzerine oturup test sürüşüne çıkan usta, sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu.
Talaytepe Mahallesi'ndeki 4'üncü oto sanayi sitesinde yaşanan olayda, araç sahibiyle birlikte kısa bir test sürüşüne çıkan usta, kaputun üzerinde denge kurarak kulağını motora yöneltti. Hem ustanın rahat tavırları hem de sürücünün sakin bir şekilde yoluna devam etmesi izleyenleri kahkahaya boğdu.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, "Ustanın teşhis yöntemine bak", "Diyarbakır'da çözüm pratikliği" ve "Arızayı anlamanın en net yolu" gibi yorumlarla paylaşıldı.
Sanayi esnafı ise görüntülere alışkın olduklarını belirterek, "O bizim en yaratıcı ustamız, yine yaptı yapacağını" diyerek gülerek durumu özetledi.
