Son Dakika Haberleri: Otomobilin bagajından sürücüleri selamladılar
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Otomobilin bagajından sürücüleri selamladılar

55 dakika önce

Konya'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturarak arkadan gelen sürücülere el sallayan iki çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otomobilin bagajından sürücüleri selamladılar, System.String[]

Konya'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturarak arkadan gelen sürücülere el sallayan iki çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.


Merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde, trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde seyir halinde olan 42 MA 1336 plakalı otomobilin bagajının açık olduğunu fark eden diğer sürücüler, bagajda oturan iki çocuğu gördü. Bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, bagaja güçlükle sığdığı görülen çocuklar, bir yandan kapağı tutmaya çalışırken, bir yandan da diğer sürücülere el salladı. Bir süre devam eden bu tehlikeli yolculuk, Cemil Çiçek Caddesi girişinde sona erdi. - KONYA

Karatay, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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İki çocuğun otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
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