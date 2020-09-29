Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı Parçalanan otomobilin içinde sıkışan sürücü ağır yaralandı Devrilen kamyonetteki sebze ve meyveler yola saçıldı Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolunda sebze yüklü kamyonete arkadan çarparak otomobil paramparça oldu.

Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Parçalanan otomobilin içinde sıkışan sürücü ağır yaralandı

Devrilen kamyonetteki sebze ve meyveler yola saçıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolunda sebze yüklü kamyonete arkadan çarparak otomobil paramparça oldu. Kazada sıkışan otomobil sürücüsü ise ağır yaralanırken devrilen kamyonetteki sebzeler ise yola saçıldı.

Kaza sabah 06.30 sıralarında Gebze D-100 karayolu, Köşklüçeşme mevkii İstanbul istikametinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre Ercan Kaymaz idaresindeki Honda marka 41 L 7721 otomobil, D-100 İstanbul istikametinde seyir halinde ilerlediği sırada önünde bulunan Tolgahan Karabağ idaresindeki 41 YK 818 plakalı sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sebze yüklü kamyonet ise yola devrildi. Kazada parçalanan otomobildeki sürücü Ercan Kaymaz sıkıştığı yerde, kamyonet sürücüsü Tolgahan Karabağ ise aracın devrilmesi sonucu yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, sıkışan otomobil sürücüsü araç içinden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Ercan Kaymaz ce Tolgahan Karabağ, ilk müdahaleleri sonrasında ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Ercan Kaymaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın etkisiyle devrilen kamyonetteki sebze ve meyveler yola saçıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü verilen trafik, kaza yapan araçların kaldırılması, sebze ve meyvelerin temizlenmesi sonrası normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Otomobil, Kamyonet, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 08:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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