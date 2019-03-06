Son Dakika Haberleri: Otomobille Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Otomobille Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobille Tır Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Osmaneli- İznik kara yolunda seyreden Hasan Çarboğa idaresindeki 06 BCM 255 plakalı tırla karşı istikametten gelen Yusuf Ceylan idaresindeki 07 HZ 568 plakalı otomobil, Arapuçtu mevkisinde çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle ormanlık alana devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki Rozet Ceylan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:14 Kaynak: AA

İznik, Bilecik, Osmaneli, Güncel
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