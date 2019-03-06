Otomobille Tır Çarpıştı: 2 Yaralı
1 saat önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde, tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaneli- İznik
kara yolunda seyreden Hasan Çarboğa idaresindeki 06 BCM 255 plakalı tırla karşı istikametten gelen Yusuf Ceylan
idaresindeki 07 HZ 568 plakalı otomobil, Arapuçtu mevkisinde çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle ormanlık alana devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki Rozet Ceylan yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:14 Kaynak: AA
Arı Kovanı Yüklü Kamyon Devrilince Etrafa Yayılan Arılar Panik Yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki
AK Parti Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi