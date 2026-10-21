Otomotiv devi harekete geçti! 105 binden fazla aracını geri çağırıyor

Toyota, araç güvenliğini ilgilendiren teknik bir sorun nedeniyle ABD'de geniş kapsamlı geri çağırma süreci başlattı.

NHTSA tarafından 21 Ekim'de yapılan açıklamada, 105 bin 794 aracın yakıt sisteminde tespit edilen potansiyel arıza nedeniyle geri çağrıldığı duyuruldu.

Yetkililer, söz konusu sorunun yakıt sızıntısına neden olabileceğini ve belirli koşullarda yangın tehlikesi oluşturabileceğini bildirdi.

HANGİ TOYOTA MODELLERİNİ KAPSIYOR?

Geri çağırma kararı, Toyota'nın popüler SUV modellerinden Land Cruiser'ın hibrit versiyonlarını kapsıyor.

Açıklamaya göre 2024, 2025, 2026 ve 2027 model yıllarına ait belirli Toyota Land Cruiser Hybrid araçlar geri çağırma kapsamında bulunuyor.

Ancak söz konusu model yıllarındaki bütün araçların geri çağrılmadığı, yalnızca belirlenen üretim kapsamındaki araçların işlem göreceği belirtildi.

YAKIT SIZINTISI YANGINA NEDEN OLABİLİR

Geri çağırmanın nedeni, yakıt deposunun yakınında bulunan yakıt borusu bağlantısındaki teknik sorun olarak açıklandı.

NHTSA'nın değerlendirmesine göre bağlantının yerinden çıkması halinde yakıt sızıntısı meydana gelebiliyor. Sızan yakıtın bir ateşleme kaynağıyla temas etmesi durumunda ise araçta yangın çıkma riski artıyor.

Toyota, bağlantıdaki sorunun hibrit sistemin benzinli motoru durana kadar yakıt sızıntısına yol açabileceğini bildirdi.

ONARIMLAR ÜCRETSİZ YAPILACAK

Toyota, geri çağırma kapsamındaki araçların yetkili servislere yönlendirileceğini açıkladı.

Servislerde yakıt borusu bağlantısı kontrol edilecek ve bağlantının yerinden çıkmasını önlemek amacıyla ek bir kelepçe takılacak.

Gerekli görülmesi halinde reçine yakıt borusu değiştirilerek yeni bağlantı kelepçesi monte edilecek.

Şirket, bütün kontrol ve onarım işlemlerinin araç sahiplerinden ücret alınmadan gerçekleştirileceğini duyurdu.

ARAÇ SAHİPLERİNE BİLDİRİM GÖNDERİLECEK

Toyota'nın açıklamasına göre geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine Aralık 2026'nın ortasına kadar bildirim yapılacak.

ABD'deki araç sahipleri, araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını şasi numaraları (VIN) üzerinden Toyota'nın ve NHTSA'nın resmi sorgulama sistemlerinden öğrenebilecek.

Geri çağırma kararının ABD'deki 105 bin 794 aracı kapsadığı açıklanırken, Türkiye'de aynı sorun nedeniyle alınmış bir geri çağırma kararına ilişkin bilgi paylaşılmadı.