Otoyollarda hız sınırı artışı her bölgede aynı olmayacak! - Son Dakika
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Otoyollarda hız sınırı artışı her bölgede aynı olmayacak!

02.06.2022 16:38
Otoyollarda hız sınırı artışı her bölgede aynı olmayacak!

İçişleri Bakanlığı otoyollardaki yeni hız sınırı uygulamasını yol şartlarına göre şekillendirerek, farklı azami sürat rakamları belirledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile otoyollarda bulunan azami hız sınırlarına düzenleme getirileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler yeni hız sınırı için alınacak karara çevrildi. Hız sınırında beklentiler 140 km/s olsa da açıklanan karara göre azami süratler bundan böyle her otoban için aynı şekilde uygulanmayacak.

Otoyollardaki hız sınırı 130 ve 140 km/s'ye çıktı

İçişleri Bakanlığı, yeni hız sınırlarının yol standartları dikkate alınarak belirlendiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşleriyle belirlenen hız sınırları bazı bölgelerde 20 km/s arttırılırken, bazı bölgelerde ise sadece 10 km/s arttırıldı.

Volvo sürücülerine hız sınırı koydu!

İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşüyle yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası bölünmüş yollar ve otoyollarda otomobiller için 20 km/saate kadar arttırma yetkisinin olduğunu belirtiyor. Buna göre şekillenen yeni hız sınırı uygulaması 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Otoyollarda hız sınırı artışı her bölgede aynı olmayacak!

Yeni uygulamaya göre Edirne- İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul- Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin- Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir- Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarındaki mevcut 120 km/s hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s'ye çıkarılacak.

Diğer yandan Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri- Kınalı bölümü, Malkara- Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen- Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/s'ye çıkarılacak.

Otoyollarda hız sınırı artışı her bölgede aynı olmayacak!

Bu yolların yanı sıra yapımı devam eden otobanlarda da hız sınırının 140 km/s olacağı belirtildi. Aynı zamanda bundan sonraki yeni yol projelerinde de azami hız sınırı 140 km/s olarak belirlenecek. 1 Temmuz'da başlayacak uygulama kapsamında trafik işaretlerine yönelik çalışmalar da başlamış durumda.

1 Temmuz itibariyle yeni düzenleme onaylandıktan sonra artık cezai işlem sınırları da ilerlediğiniz yola göre 143 ve 154 km/s olacak. Peki siz yeni hız sınırı uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi: 1 Temmuz'dan itibaren otoyollarda hız sınırı artıyor İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi: 1 Temmuz'dan itibaren otoyollarda hız sınırı artıyor Otoyollarda otomobiller için yükseltilen hız sınırları belirlendi Otoyollarda otomobiller için yükseltilen hız sınırları belirlendi
Kaynak: Shiftdelete

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, 1 Temmuz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otoyollarda hız sınırı artışı her bölgede aynı olmayacak! - Son Dakika


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