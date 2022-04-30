Oya Ersoy'dan Bakan Bilgin'e '1 Mayıs' Sorusu: "Müdahale Olmaması İçin İçişleri Bakanlığı ile Görüşmeniz Olacak Mı" - Son Dakika
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Oya Ersoy'dan Bakan Bilgin'e '1 Mayıs' Sorusu: "Müdahale Olmaması İçin İçişleri Bakanlığı ile Görüşmeniz Olacak Mı"

30.04.2022 14:27
Oya Ersoy'dan Bakan Bilgin'e '1 Mayıs' Sorusu: "Müdahale Olmaması İçin İçişleri Bakanlığı ile Görüşmeniz Olacak Mı"

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm işçi ve emekçilerin kutladığı 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda geçmiş yıllarda yaşanan polis müdahalesinin olmaması için İçişleri Bakanlığı ile bir görüşmeniz olacak mı? Yurttaşların huzur ve barış içerisinde 1 Mayıs’ı kutlamaları için tüm şartlar sağlanacak mı” diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm işçi ve emekçilerin kutladığı 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda geçmiş yıllarda yaşanan polis müdahalesinin olmaması için İçişleri Bakanlığı ile bir görüşmeniz olacak mı? Yurttaşların huzur ve barış içerisinde 1 Mayıs'ı kutlamaları için tüm şartlar sağlanacak mı" diye sordu.

Oya Ersoy, TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Bakan Vedat Bilgin'e, artan işsizliği, işçi intiharlarını ve 1 Mayıs kutlamalarında polis müdahalesi olmaması için önlem alınıp alınmadığını sordu.

Ersoy, DİSK Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) Nisan 2022 İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'na atıf yaparak, "TÜİK ve İŞKUR arasında yaklaşık 1 milyon işsiz farkı olduğu ifade edilmiştir. Geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 21,8 ve geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 28,8'dir" dedi.

Ersoy, kadınların işsizlik oranının daha yüksek olduğuna da dikkat çekerek şunları belirtti:

"Cinsiyete göre işsizlik oranlarında kadın işsizliği, tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak görülmeye devam etmektedir. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,3 iken kadınlarda yüzde 13,4'e yükselmiştir. Geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) ise erkeklerde yüzde 18, kadınlarda ise yaklaşık yüzde 30'dur. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 10,8 puan olmuştur."

Ersoy, önergesinde, işverenler tarafından "yüksek maliyet" gerekçesiyle işçilerin işten atıldığını ifade ederek Bakan Bilgin'e, "Yaşanan yüksek enflasyon sonucunda işçiler, işveren tarafından maliyet unsuru olarak görülüp işten atılmaktır. Son bir yılda enflasyon nedeni ile işten atılan işçi sayısı kaçtır" dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞMENİZ OLACAK MI"

Ersoy, Bakan Bilgin'e, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm işçi ve emekçilerin kutladığı 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda geçmiş yıllarda yaşanan polis müdahalesinin olmaması için İçişleri Bakanlığı ile bir görüşmeniz olacak mıdır? Yurttaşların huzur ve barış içerisinde 1 Mayıs'ı kutlamaları için tüm şartlar sağlanacak mıdır" diye sordu.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Oya Ersoy'dan Bakan Bilgin'e '1 Mayıs' Sorusu: 'Müdahale Olmaması İçin İçişleri Bakanlığı ile Görüşmeniz Olacak Mı' - Son Dakika


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