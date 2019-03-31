Oylar Sayılmaya Başladı

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.



Sandık kurullarınca sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılmaya başladı.



-Siyasiler oylarını kullandı



Edirne'deki siyasiler Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.



AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal Keşan'da, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu Havsa'da, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar Edirne merkezde sandık başına gitti.



Edirne Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan İlhami Ertem Lisesi'nde, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz Vali Fahri Yücel İlkokulu'nda, Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş Kurtuluş İlkokulu'nda, Bağımsız Türkiye Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi de Vali Fahri Yücel İlkokulu'nda oylarını sandığa bıraktı.

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