Oyun Karavanı Azerbaycan'a gitmek üzere yol çıktı

İSTANBUL - Çocuk Oyunları ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonu sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Oyun Karavanı" Azerbaycan'a gitmek üzere yola çıkı.

Üsküdar Harem'den Azerbaycan'a gitmek üzere yol çıkan Oyun Karavanı için tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye eski Belediye Başkanı Hasan Can, ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu ile öğrenciler katıldı. Oyun karavanı yola çıkmadan önce konuşmalar yapıldı.

Törende Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu öğrencilerle seksek oynadı.

"Oyun Karavanı Azerbaycan' da çocuklar için 7 ilde 2'şer gün konaklayarak oyun alanlarında, federasyon eğitmenleri tarafından geleneksel sokak oyunlarının (mendil kapmaca, seksek, halat çekme, çuval yarışı vb.) oynanacağı büyük bir etkinlik yapılacak ve onlara kardeşliği ve vatan sevgisini aşılayacak festival havası oluşturacak.

ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu, "3 yıldır projeyi başlattık. Türkiye'de en az 30 ilimizde çok güzel anılar yaşadık. Bu sene de kardeş ülke Azerbaycan'a oyun karavanımız gönderiyoruz. Onun heyecanı var. Direk Bakü'ye gidiyor. Azerbaycan'da il il dolaşarak Türkiye'ye dönecek İnşallah. Orada da 10 binlerce çocuğumuzda çok güzel anılar yaşayacaklar. Güzel bir proje olduğuna inanıyorum. 25 gün sürecek. Sokak oyunlarımız, mendil kapmaca, sek sek, halat çekmeler gibi oyunlarımızı Azerbaycan'daki yavrularımız ile oynayacaklar. Her yola çıkışta müthiş bir heyecan yaşıyorum" dedi.