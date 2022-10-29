Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı krizi yaşandı! Ödül alan isimler karşı karşıya geldi

Boğaziçi Film Festivali'nin ödül törenine geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik, "Kimyasal silah kullandılar" iddiası nedeniyle tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincacı'yla ilgili gerginlik damga vurdu.

ÖDÜLÜNÜ FİNCANCI'YA İTHAF ETTİ

Yönetmen Özcan Alper, aldığı ödülü 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanan Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etti. Özcan Alper'e tepki oyuncu Burak Haktanır adlı oyuncudan geldi.

Özcan Alper

"O KADIN TSK'YA İFTİRA ATTI"

Burak Haktanır, ödül salonunda "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" diye bağırdı. Sahneye çıkan yönetmen Selcen Ergün ise Burak Haktanır'ı "eril dil" kullandığı gerekçesiyle eleştirdi.

Burak Haktanır

"MEHMETÇİĞE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Burak Haktanır, "Belki bu yaptığım kariyerime mal olacak ancak umurumda değil. Mehmetçiğe sahip çıkmak hepimizin görevi" dedi.