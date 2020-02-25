Öz Orman-İş Sendikası Kızılcahamam'da bir araya geldi - Son Dakika

Öz Orman-İş Sendikası 53. Eğitim Semineri Kızılcahamam'da gerçekleştiriliyor.

Bir otelde düzenlenen seminere, TBMM İdare Amiri Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Bölge Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve üst düzey bürokratlar katıldı.



Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, seminerin açılış konuşmasında 53. eğitim seminerinin hayırlı olmasını dileyerek seminer hakkında bilgi verdi.

Ardından Hak-İş Konfederasyonu Onursal Başkanı Salim Uslu, TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Sait Kocabay, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Emin Karaman, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü İrfan İçöz, AK Parti Ankara Milletvekili TBMM İdari Amiri Orhan Yeğin ve Ankara Milletvekili Emrullah İşler konuşma yaptı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da seminerin Kızılcahamam'da yapılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek "Seminerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.