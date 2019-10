Özbay Gazişehir Gaziantep'i tebrik etti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Gazişehir Gaziantep – İskenderun Engelliler arasında oynanan karşılaşmayı izleyen Gaziantep Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, maç sonrası Gazişehir'i elde edilen farklı galibiyetten dolayı tebrik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını93-46'lık İskenderun galibiyetinin ardından tebrik etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig karşılaşmasında Gazişehir'in rakibi rakibi İskenderun karşısında güzel bir oyun ortaya koyduğunu ve bu güzel mücadelenin sonucunda farklı galip geldiğini vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, önce takım genel menajeri Ramazan Taşkın'ı, ardından da teknik ekip ile tüm sporcuları tebrik ederek, "Müthiş bir galibiyet. Devamını bekliyorum" dedi.

Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının sahadaki mücadelesine hayran kaldığını vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "Spor Kenti Gaziantep'de sporun her dalına, her branşına destek veriyoruz. Ancak Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının Gaziantep için ayrı bir özelliği var. Sosyal sorumluluk anlamında Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etmenin yanı sıra, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeleri, Avrupa'da Gaziantep'i temsil etmeleri de bizim için ayrı bir gurur. Başta bizler olmak üzere tüm Gaziantep halkının maçlara gelerek bu takıma destek olması gerekiyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman bu takıma desteğimiz devam edecek. Mümkün olduğu kadar tüm maçlarına geleceğim. İskenderun karşısında harikamücadele ettiler. Sezon sonuna kadar tüm rakipleri karşısında aynı mücadeleyi, aynı başarıyı göstereceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor il Müdürü Muhittin Özbay'ın maça gelerek Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına destek vermesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Takım Genel menajeri Ramazan Taşkın, yaptığı açıklamada ise, "Türkiye geneline baktığımız bir çok kulüp ilgi ve alakasızlıktan dolayı kapanırken, Gaziantep'te başta sayın valimiz Davut Gül olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Fatma Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz sayın Muhittin Özbay'ın sporun gelişmesi için çaba göstermeleri, tesisler yapmaları, mevcut takımlara destek olmaları takdire şayan. Bunun yanı sıra Gaziantep Futbol Kulübü Onursal Başkanımız sayın Adil Konukoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin de Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının başarılı olması için ellerinden gelen maddi ve manevi desteği vermesi ayrı bir güzel. Tüm bu desteğin karşılığında engelli kardeşlerimiz hayata sporla tutunmaktadır. Gençlik ve Spor il Müdürümüz Muhittin Özbay'ın maçımıza gelerek karşılaşmayı izlemesi, maç sonrası takımı tebrik etmesi bizleri mutlu etti. Kendisine takım olarak teşekkür ediyoruz" diye konuştu.