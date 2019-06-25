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Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası

1 saat önce

Türk-İş Konfederasyonu'na bağlı Güvenlik İş Sendikası Doğu ve Karadeniz Bölge Sekreteri Edip Bozoğlu, "Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası, System.String[]
Türk-İş Konfederasyonu'na bağlı Güvenlik İş Sendikası Doğu ve Karadeniz Bölge Sekreteri Edip Bozoğlu, "Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bozoğlu, mesajında, Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, özel güvenlik görevlilerinin kamu düzenindeki önemine vurgu yaptı.
Mesajında, özel güvenlik teşkilatının özverili ve başarılı çalışanlarının hatırlanması ve toplumsal farkındalığın oluşması adına kutlanan bu günden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Büyük fedakarlıklarda, gece gündüz, yaz kış demeden, vatanımız için, halkımız için, milletimizin can ve mal güvenliği için 7/24 nöbet tutan özel güvenlik mensuplarıyız. Polis ve askerimizle el ele, omuz omuza, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak hizmetimizi sunmaktayız. Özel güvenlik görevlileri olarak her zaman devletimizin emrinde ve milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz."
Bozoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel güvenlik görevlileri için verdiği önemli destek ve katkılarıyla 2018 yılında özel güvenlik görevlileri için önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Önümüzde ki yıllarda özel güvenlik görevlileri ve sektörle ilgili olumlu gelişmeler yaşayacağımızdan şüphemiz yok. BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici ile hazırladığımız ve şu anda TBMM'de komisyonda olan yasa teklifimizin onaylanarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Sendika olarak en hassas noktamız toplumda yeterli saygının görülmesini sağlamak. Sendika olarak özel güvenlik görevlilerinin çalışma şartlarını ve maddi gelirlerini iyileştirmek amacıyla yıllardır sarf ettiğimiz çaba ve gayretlerimiz durmaksızın devam edecektir."
Ülkede 320 bin civarında olan özel güvenlik görevlisinin kamu düzeninin sağlıklı şekilde yürütebilmesi için vazifeleri başında olduğunu belirten Bozoğlu, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının müstakil kanunla belirlenmesi gerektiğini istedi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:18 Kaynak: AA
Karadeniz, Türk İş, Güncel
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