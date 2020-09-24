(Özel haber) Amatör futbolcular federasyona yürüdü! - Son Dakika

(Özel haber) Amatör futbolcular federasyona yürüdü!

- (Özel haber) Amatör futbolcular federasyona yürüdü!

- (Özel haber) Amatör futbolcular federasyona yürüdü!

Amatör futbolculardan TFF'ye çağrı:

"Virüs sadece bize mi bulaşıyor?"

"8 aydır cebimize para girmiyor"

İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle ligleri başlamayan ve para kazanamayan amatör futbolcular, dertlerini duyurmak için TFF binası önünde eylem yaptı. Oyuncular, liglerin başlaması adına yetkililere çağrıda bulundu.

Korona virüs pandemisi sebebiyle yaklaşık 8 aydır top oynayamayan amatör futbolcular, soluğu Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan merkez binasında aldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin olduğu protesto gösterisine, Türkiye'nin dört bir yanında top koşturan amatör futbolcular katıldı. Oyuncular, liglerinin başlaması için federasyona çağrıda bulundu. Amatör oyuncuların aralarından seçtikleri sözcüler ile federasyon yetkilileri, bir süre toplantı yaparken, eylem sırasında Torosgücü kalecisi Emrullah Öztürk de İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Bizler futbolun gariban insanlarıyız"

Amatör maçlar oynamadığı için evlerine ekmek götürmekte zorlandıklarını dile getiren Emrullah Öztürk, "Bizler futbolun emektarları ve gariban insanlarıyız. Ekmek davamızın peşinde, Türkiye'nin dört bir yanından buraya sesimizi duyurmaya geldik. Biz, bize yapılan haksızlığı dile getirmek için buradayız. Kimseyle kavga etmek için gelmedik. Sadece virüs kitleri yüzünden maçlar oynanmıyor bahanesini bize sunuyorlar. Biz buna inanmıyoruz. Bizim bir davamız var. Biz ülke olarak herkese kucak açıyoruz ama kendi öz evlatlarına, toplasan 30 bin tane futbolcuya sahip çıkamayacak kadar kötü müyüz? 12 yıldır bizi her seferinde kandıran Ali Düşmez (TFF Amatör İşler Sorumlusu) ve ekibine sözümüz şudur; biz artık çakmağı çaktık artık onlar düşünsün. Belki günlerce burada kalacağız ama 8 aydır aç olan 50 bine yakın insan var. Bunları görmezden gelmeyin. Amatör, futbolun mutfağıdır. Siz mutfağı kapatırsanız, yemek pişmez. Bizi duyun. Halı sahalar, kafeteryalar açık, ampute ligi oynanıyor ama amatör lig yok. Neden, çünkü virüs var. Sadece virüs bize mi bulaşıyor?" dedi.

Amatör futbolcu Murat Tan ise bir sonuç alana kadar Riva'dan ayrılmayacaklarını dile getirerek, "8 aydır ailesine, hastasına, çocuklarına bakan insanlar var. 8 aydır ceplerine para girmiyor. Türkiye'de bütün branşlar açık. 14 kişi halı sahada zevkine maç yapıyor ama para kazanan amatörler maç yapamıyor. Güzele haberler bekliyoruz. Ailelerimizin kulağı burada. İyi haber almadan buradan ayrılmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yanı sıra 2 ve 3. liglerde korona virüs tedbirleri alınarak müsabakalar oynanırken, pandeminin başlamasından bu güne amatör liglerde ise futbola henüz başlanmadı.

(Özel haber) Amatör futbolcular federasyona yürüdü!

Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Türkiye, Riva, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Amatör futbolcular federasyona yürüdü! - Son Dakika Spor

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