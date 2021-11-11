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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Kasım 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Kasım 2021

11.11.2021 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Kasım 2021

Türkiye'nin drone avcısı Fedai ilk uçuşunu yaptıTürk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle yerli olarak geliştirilen Fedai'nin ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirildi ve araç SAHA EXPO'da sergilendiTransvaro İcra Kurulu Üyesi Güray Ali Canlı: "Fedai'yi karbondan üretmeye başladık.

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin drone avcısı Fedai ilk uçuşunu yaptı

Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle yerli olarak geliştirilen Fedai'nin ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirildi ve araç SAHA EXPO'da sergilendi

Transvaro İcra Kurulu Üyesi Güray Ali Canlı:

"Fedai'yi karbondan üretmeye başladık. İlk 10 araç seri imalattan çıktı. Aracın yüklü çoklu fırlatma versiyonuna daha çok talep geliyor. Bu modeli hazırladık"

"Bir Güneydoğu Asya ülkesinden gelen talep doğrultusunda 5 bin metreye çıkan modelini çalışmaya başladık"

"Fedai çok yakın bir gelecekte Türk savunma sanayisinin en önemli ihracat ürünlerinden biri olabilecek diye düşünüyorum"

(Göksel Yıldırım/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- İHA ve SİHA'ların görüntü kayıt kartları Gaziantep'ten

İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz:

"Gaziantep'te İHA ve SİHA'ların görüntü kayıt kartları üretiliyor. Kurşun geçirmez cam imalatımız var, beş eksenli, üç eksenli ve farklı CNC tezgahlarında ürettiğimiz savunma sanayi ürünlerinin yedek parçaları, onların tamamlayıcı maddeleri, termal kameralar yine radar sistemleri yaygın olarak ürettiğimiz ürünler"

"Dönüşüm programı kapsamında Gaziantep'te özellikle savunma sanayi ve medikal sanayi alanında üretimi artırmayı hedefliyoruz"

(Abdulselam Durdak/İstanbul) (Görüntülü)

3- İki parçalı türbin kanatlarıyla rüzgar santrallerinde üretim artıyor

LM Wind Power Fabrika Müdürü Emre Kahya:

"Kanatlar ne kadar uzun olursa, o kadar fazla rüzgar yakalayabiliyor. Böylece oluşan enerji artırılıyor ve seviyelendirilmiş elektrik maliyeti düşüyor"

-"Uzun kanatların dağlara çıkartılabilmesi için uygun ekipman ve uygun eğim yol şartlarının sağlanamaması gibi problemleri iki parçalı kanat tasarımıyla aşarak daha fazla enerji üretimine katkı sağlıyoruz"

(Ebru Şengül Cevrioğlu/İzmir) (Fotoğraflı)

4- Yeşil çatılar karbon emiyor, ısı kaybını önlüyor

Yaklaşık 50 yıldır çeşitli ülkelerde uygulanan yeşil çatı sistemleri Türkiye'de de çatı ve yatay yüzeyleri yeşillendiriyor

Karbon emisyonunu azaltan çatı bahçeleri ısı yalıtımı da sağlıyor

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Ekşi:

"Yetiştirme ortamı ve bitki eklediğimiz için karbon emme, oksijen üretme gibi etkileri ortaya çıkıyor. Kentlerde eğer büyük miktarda kullanılırsa karbon emisyonlarını azaltma, karbon ayrıştırma özellikleri var. Yapıya bir ağırlık getirmekle birlikte aslında bir de yalıtım sağlanıyor. Çalışmalardan yüzde 25-30 oranında enerji tasarrufu sağladığını biliyoruz"

"Türkiye'de 2000'li yılların ortalarına kadar yurt dışı kaynaklı maddeler ve katmanlarla bu çalışmalar yapılıyordu. Biz ponza, volkan tüfü, perlit, zeolit, çeltik kavuzu dediğimiz pirinç kabukları gibi doğal ve yerel maddelerle bu sistemleri yapıp yapmayacağımız üzerinde çalıştık. Yerel bitkileri denemeye gayret gösterdik. Kurutucu rüzgarlara dayanabilen, ağaç ve çalılar bakımından sığ ve yayvan köklü türleri tercih ediyoruz"

"Türkiye'deki problem, yurt dışından gelen standartları takip etmeye çalışmak. Kendi yerel iklimimize ve yerel bitki örtümüze, yerel maddelere henüz çok odaklanamadık"

(Andaç Hongur Erpehlivan/ İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

5- Hastalığı nedeniyle yürüyemeyen öğretmeni 5 yıldır eşi tekerlekli sandalyeyle okula götürüyor

Gaziantep'te 20 yıldır mücadele ettiği MS hastalığı nedeniyle yürüme yeteneğini kaybeden anasınıfı öğretmeni Sibel Coşkun, 5 yıldır her gün eşinin desteğiyle tekerlekli sandalyeyle okula ulaşıyor

Öğretmen Sibel Çoşkun:

"Hastalığa hiç aldırış etmiyorum. Çocukların verdiği enerji, bana hastalığımı unutturuyor"

Eş Murat Çoşkun:

"Okulda eşimin gözlerindeki hayat ışığını görüyorum. Dolayısıyla eşimin mutlu olması, beni mutlu ediyor"

(Kemal Karagöz/Gaziantep) (Fotoğraflı/Görüntülü)

6- Türk halteri olimpiyat madalyası hedefiyle yenileniyor

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü:

"Olimpiyat şampiyonu da Avrupa şampiyonu da dünya şampiyonu da yapacağımız yenilikçi çalışmalarla ortaya çıkacak ve hep birlikte sonucunu göreceğiz"

"Türk halteri erkek ve kadınlarda 2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsüde kesinlikle yer alacak, rengini söyleyemem gönlüm ister ki hepsi altın olsun"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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Türkiye, Tragger, Drone, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Kasım 2021 - Son Dakika


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