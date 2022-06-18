ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Haziran 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Haziran 2022

18.06.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Haziran 2022

Türkiye, mayısta 8 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaştıTürkiye'nin aylık ihracatta rekora imza attığı ülkeler Senegal, Dominik Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Ruanda, Tacikistan, Kamerun, Kostarika ve Karadağ olduİhracat rekoru kırılan 8 ülkeden 5'ine en fazla dış satımı,...

6 Nisan 1920

1- Türkiye, mayısta 8 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaştı

Türkiye'nin aylık ihracatta rekora imza attığı ülkeler Senegal, Dominik Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Ruanda, Tacikistan, Kamerun, Kostarika ve Karadağ oldu

İhracat rekoru kırılan 8 ülkeden 5'ine en fazla dış satımı, çelik sektörü yaptı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

2- Rusya- Ukrayna savaşı Avrupa'da yaşam maliyetini her geçen gün artırıyor

Savaş nedeniyle Avrupa'da başta un ve ayçiçeği yağı olmak üzere temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları ve bazı ürünlerdeki tedarik sıkıntısı, tüketiciler için endişe kaynağı olmaya devam ederken, Avrupa'da gıda enflasyonunun bu yaz zirve yapması öngörülüyor

Savaşın Avrupa'da yaşam maliyeti krizini tetiklediği ikinci büyük alan enerji olurken, Rusya'dan gelen doğal gaz tedarikinin durması halinde gıdada daha fazla fiyat artışı olmasının yanı sıra bazı gıda maddelerinin tedarikinde de dar boğaz yaşanması bekleniyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

3- Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a çevrildi

ABD'de açıklanan mayıs enflasyonunun, beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından geleceğe yönelik belirsizliklerin artması, fiyatlamaları zorlaştırıyor

Jerome Powell'ın gelecek hafta yapacağı yönlendirmelerin, piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor

(Murat Aslan/İstanbul)

4- 9. Ana Jet Üssünde görevli baba oğul sırt sırta vererek vatana hizmet ediyor

Baba Erdoğan Demirezer:

"Vatanıma hizmet etmek, bayrağımızı oğluma bırakmak benim için çok güzel bir duygu"

Oğlu Sezer Demirezer:

"Vatana hizmet etmenin manevi duygusu ve anlamı çok fazladır. Biz, babamla birlikte bu görevi yaparak manevi duyguyu daha da fazla yaşıyoruz"

(Miraç Kaya/Balıkesir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Dünya şampiyonu boksör Hatice Akbaş'ın başarı hikayesi "Dangal" filmine benziyor:

"Küçük bir ilçede yaşadığımız için laf söz çok oluyordu. 'Kız çocuğu şort, atlet giyer mi?' diye. Benim şansım babamdı, çünkü aynı zamanda antrenörümdü. Kim ne derse desin kulak ardı ettik"

"Kazandığım bütün başarıların mimarı babamdır. Desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Kısa zamanda iki altın madalya getirdim. Babalar Günü hediyesi olarak önceden babama takdim ettim"

Hatice'nin babası Kerem Akbaş:

"Bizi resmen 'Dangal' filmine çevirdiler. Aynı o filmdeki 'baba-kız gibisiniz' dediler. Bende 'evet' dedim. Kızımın başarılı olarak kız çocuklarına örnek olmasını istedim"

(Erkan Tiryaki/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

6- Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz, yaşadığı gururu anlattı:

"Her zaman çocuğumun iyi olmasını istedim, gurur duyacak işler yapmasını temenni ettim. Vatana, millete hayırlı bir evlat olmasını arzu ettim"

"Bir baba olarak Mete ile çok gurur duyuyorum. Bence bir ailenin evladından beklediği tek şey, onunla yaşadığı gururdur"

(Emrah Oktay/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

Dominik Cumhuriyeti, Makedonya, Senegal, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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