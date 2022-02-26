ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Şubat 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Şubat 2022

26.02.2022 10:44
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Şubat 2022

Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı vefatının 11'inci yılında anılıyorAnadolu sermayesini desteklemek için çalışan Necmettin Erbakan, Odalar Birliği Başkanlığı seçiminin geçersiz sayılarak Danıştaya taşınmasının ardından bu görevinden uzaklaştırılınca 1969'da...

6 Nisan 1920

1 - PORTRE - Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı vefatının 11'inci yılında anılıyor

Anadolu sermayesini desteklemek için çalışan Necmettin Erbakan, Odalar Birliği Başkanlığı seçiminin geçersiz sayılarak Danıştaya taşınmasının ardından bu görevinden uzaklaştırılınca 1969'da siyasete yöneldi

Milli Nizam Partisini 1970'de, Milli Selamet Partisini 1972'de kuran Erbakan, Tansu Çiller'in genel başkanlığındaki Doğru Yol Partisi ile oluşturulan koalisyonla 28 Haziran 1996'da başbakanlık koltuğuna oturdu

28 Şubat postmodern darbe sürecinin ardından 16 Ocak 1998'de Refah Partisinin kapatılmasına ve aralarında Necmettin Erbakan'ın da bulunduğu 6 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesine karar verildi

(Fırat Taşdemir/Ankara)

2- "Su altı komandoları" yılın 200 günü dalış yapıyor

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki SAK timleri, sorumluluk alanlarındaki 8 ilde yaşanan sel ve çığ gibi doğal afetlerde mağdurların yardımına koşmanın yanı sıra akarsu, baraj, gölet ve su birikintilerinde kaybolan kişi ya da suç delillerinin bulunarak adli olayların aydınlatılması için yılın yaklaşık 200 günü dalış yapıyor

Özel teçhizatla donatılan ve tüplü dalışlarda bir saat su altında kalabilen komandolardan oluşan tim, su altındaki her türlü göreve hazır olmak için sık sık tatbikat yapıyor

(Selami Küçükoğlu/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TOGG'un etkisiyle elektrikli araçlarda yaygınlaşmanın ivme kazanması bekleniyor

Teknik Elemanlar Derneği İstanbul İl Başkanı Abdullah Karadağ:

"TOGG projesini fırsat bilerek sektördeki yatırımları ortak bir strateji ve vizyon çerçevesinde yönlendirmek gerekir. İrili ufaklı firmaların bir araya gelerek kümeler oluşturmaları sektöre ivme kazandırabilir"

"Devletin sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle özel sektörü, üniversiteleri ve diğer paydaşları ortak bir amaç etrafında birleştirmesi gerekmektedir"

(Yunus Türk/İstanbul)

4- Ukrayna'daki tırlar için UND'de kriz masası kuruldu

UND Başkan Yardımcısı Fatih Şener:

"Şu anda yaklaşık 500 tırımız, Rusya veya Belarus'a gidiş yönünde sınırda ya da Ukrayna'da yükünü boşaltmış dönüş yüküyle ülkeye dönmek için bekliyor"

" Moldova, Polonya gibi ülkeler üzerinden ülkemize dönüşlerini sağlamaya çalıştığımız tır şoförlerimize vize konusunda kolaylık sağlanmasını istiyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

5- İdlib'de ihtiyaç sahibi aileler için 50 binden fazla briket ev inşa edildi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:

"Briket evlerle 350 bin civarında insanın, insani şartlarda barınacağı ortam oluşturuldu"

"Kızılay olarak bölgede Sağlık Bakanlığı ile beraber 8 hastane, 40 tıp merkezi ve mobil kliniklerden oluşan bir 'sağlık ordusu' barındırıyoruz, bölgede kalıcı eserler bırakıyoruz"

(Cem Genco/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İstanbul'un rayları 5 yılda mega kenti 207 kez taşıdı

İstanbul'da 5 yılda 3 milyar 280 milyon 206 bin 737 yolcu, ulaşımda Marmaray, metro ve tramvayı tercih etti

Marmaray, kıtalar arası yolculukta 2021 yılında 115 milyon 320 bin yolcu tarafından kullanıldı

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

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Baraj Doluluk Oranları! 26 Şubat Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 26 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi ne Baraj Doluluk Oranları! 26 Şubat Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 26 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi ne Benzin ve motorine zam Benzin ve motorine zam

Necmettin Erbakan, Tansu Çiller, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Şubat 2022 - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Şubat 2022 - Son Dakika
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