(Özel haber) Igor Angelovski:

Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski, "Kosova ile oynayacağımız EURO 2020 play-off maçında şansımızı yüksek görüyorum. Vedat Muriqi çok güçlü bir oyuncu. Ona karşı iyi savunma yapmamız gerek" dedi. Angelovski, Şenol Güneş önderliğindeki A Milli Futbol Takımı'na saygı duyduğunu belirterek, "Umarım Makedonya da Avrupa Şampiyonası'na gider ve Türkiye ile birlikte bu turnuvanın tadını çıkarırız" yorumunu yaptı.



EURO 2020 Play-Off yarı finalinde, 26 Mart'ta Kosova Milli Takımı ile karşılaşacak olan Makedonya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Igor Angelovski, dün Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi tribünden takip etti. İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Makedon çalıştırıcı, Avrupa Şampiyonası'ndan, Türk futboluna kadar bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Makedonya'nın Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde önemli bir başarıya imza attığını belirten Igor, "Makedonya için tarihi bir eleme grupları oldu. İlk kez gruplarda böyle bir sıralama elde edildi. Şimdi Kosova ile maçımız olacak. Şu anda Kosova takımının önemli isimlerinden Vedat'ı izlemek için Fenerbahçe- Başakşehir maçına geldim. Kendi oyuncularımı da takip ettim Türkiye'de. Vedat'ı daha önceki maçlarında da takip ettim. Güçlü bir oyuncu. Ona karşı iyi ve özel bir savunma yapılması gerekiyor. Kosova ile evimizde oynayacağız ve tek maç üzerinden olacak karşılaşma. Bu da bizim için avantaj. İyi bir skor alarak tamamlamak istiyoruz. Alacağımız skorla Makedonya'yı Avrupa Şampiyonası'na taşımak istiyoruz. Şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"Eljif, daha büyük takımlarda forma giyecektir"



Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın performası hakkında konuşan Makedon teknik adam, "Eljif futbolun parlayan elması. Fenerbahçe'ye geldiğinde ilk başlarda çok oynayamıyordu. Ancak sonra Napoli'ye transfer oldu. Ben ona inanıyorum. Kendisi Napoli'den daha büyük takımlarda da forma giyecektir" açıklamasını yaptı. Makedon futbolunda yeni Eljif Elmas'ların geleceğini müjdeleyen Angelovski, "Makedonya her zaman önemli futbolcular yetiştirmiştir. Şimdi önemli bir oyuncu daha geliyor. Almanya'nın Stuttgart takımında forma giyen bir oyuncu var. Eljif'in ardından Darko Churlinov var. Büyük bir potansiyel var kendisinde. Gelecekte önemli bir noktaya gelecektir" ifadelerini kullandı.



"Umarım Türkiye ile birlikte turnuvanın tadını çıkarırız"



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e büyük saygı duyduğunu belirten Igor, "Türk futbolunu takip ediyorum. Burada önemli zaman geçirdim. Jani Atanasov var Türkiye'de. Bursaspor forması giyiyor. Bunun dışında Türk Milli Takımı'nı da takip ediyorum. Avrupa Şampiyonası'na gittiler ve Şenol Güneş ile takımına büyük saygı duyuyorum. Umarım Makedonya da Avrupa Şampiyonası'na gider ve birlikte bu turnuvanın tadını çıkarırız" değerlendirmesini yaptı.



"Türkiye ile ilgili çok şey biliyorum"



Adı bir dönem Türkiye'den Anadolu kulüpleri ile anılan Angelovski, "Türkiye'de çalışmayı isterim. Neden olmasın. Ama şu anda Makedonya Milli Takımı'nın başındayım. Kosova ile önemli bir maçımız var. Tabii ki gelecekte neden olmasın. İbrahim Üzülmez'le birlikte Makedonya'da prolisans eğitiminde beraberdik. Bunun dışında benim yardımcım Türkiye'de çalışıyor, benim fizyoterapistim Tamer Tuna ile birlikte Sivas'ta birlikteydi. Biz Türkiye'yle dostluk maçları oynayan ve iyi ilişkiler içinde olan dost bir ülkeyiz. Türkiye'yle ilgili çok şey biliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL