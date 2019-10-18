Son Dakika Haberleri: (Özel) Koca Seyit'in yolcu sayısı yüzde 33 azaldı
Son Dakika Ekonomi (Özel) Koca Seyit'in yolcu sayısı yüzde 33 azaldı

(Özel) Koca Seyit'in yolcu sayısı yüzde 33 azaldı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanında yolcu sayısı geçen yılın sayısına göre yüzde 33 azaldı.

(Özel) Koca Seyit'in yolcu sayısı yüzde 33 azaldı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanında yolcu sayısı geçen yılın sayısına göre yüzde 33 azaldı. 2019'un ilk üççeyreğinde yolcu sayısı 301 bin oldu.


Kuzey Ege'deki turizm merkezlerinin dünyaya açılan kapısı Balıkesir Koca Seyit Havalimanı 2019 yılında yolcu sayısındaki gerileme ile dikkatleri çekiyor. 2018 yılının ilk 9 ayında 449 bin 99 yolcuya hizmet veren havalimanı 2018 yılının ilk dokuz ayında 301 bin 283 yolcuya geriledi. Geçen yıla oranla hava yolunu tercih edenlerin sayısında yüzde 33'lük bir azalma görüldü.


2019'un ilk doku ayındaki verilere göre Balıkesir Koca Seyit Havalimanından iç hatlarda 297 bin 5, dış hatlarda ise 4 bin 278 yolcuya hizmet verildi. Havalimanından ayrıca bu zaman diliminde 2 bin 141 iç ve 39 dış hat olmak üzere 2 bin 180 ticari uçuş gerçekleştirildi.


Havalimanına 2019 yılında bu güne kadar 16 bin 521 uçağa iniş, kalkış ve yer hizmetleri verildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Kuzey Ege, Edremit, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:22 Kaynak: İHA
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