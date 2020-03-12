(Özel) Korona virüsüne karşı etken madde Balıkesir'de elde edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Korona virüsüne karşı etken madde Balıkesir'de elde edildi - Son Dakika

(Özel) Korona virüsüne karşı etken madde Balıkesir'de elde edildi

7 saat önce

Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülendam Tümen ve Ar-Ge çalışmaları ile tanınan Faruk Durukan, korona virüsünü parçaladığı Amerikalılar tarafından tespit edilen "oleuropein" etken maddesini farklı yöntem ve farklı bir kaynaktan elde etmeyi başardı.

(Özel) Korona virüsüne karşı etken madde Balıkesir'de elde edildi, System.String[]

Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülendam Tümen ve Ar-Ge çalışmaları ile tanınan Faruk Durukan, korona virüsünü parçaladığı Amerikalılar tarafından tespit edilen "oleuropein" etken maddesini farklı yöntem ve farklı bir kaynaktan elde etmeyi başardı. Prof. Tümen ve Durukan, korona virüsü, HIV ve sars gibi hastalıkları yerle bir eden aynı etken maddeyi farklı yerden ve farklı yollarda elde ettiklerini açıkladı.


Dünyada ölümlere yol açan ve dünden bu yana Türkiye'de de görülen korona virüsü ile ilgili açıklama yapan Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Gülendam Tümen, "Yaklaşık 20 yıldır oleuropein etken maddesi üzerinde çalışıyoruz. Oleuropein maddesinin anti kanser özelliğine büyük bir yoğunluk verildi. Bu konuda uluslararası yayınlarımız bulunmakta. Oleuropein maddesinin diğer bir özelliği de anti viral aktivitesinin bulunması. Bu anti viral durumu ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri patent almış durumda. Bu patent ile 29 ilaç FDA tarafından onaylanarak piyasaya sürülmüş. Oleuropeinin korona virüsü dahil sars, HIV gibi bir çok hastalığa karşı etkili olduğu bilimsel çalışmalar ile ortaya konulmuş durumda. Oleuropein maddesini biz de Türkiye'de korona virüsüne karşı kullanmak için, onların kullandığı başlangıç maddesinden değil de, farklı bir başlangıç maddesinden yola çıkarak elde ettik. Bu oleuropein maddesinin seri halde üretilerek korona virüsüne karşı kullanılması gerektiği kanaatindeyim" dedi.


Türk bilim insanlarının başarısı


Ar-Ge çalışmaları ile tanınan kaşif Faruk Durukan ise etken maddeye vurgu yaptı. Durukan, "Bizim çalışmalarımız dünyadaki problemleri fırsat bilmektir. Dünyada bir problem varsa herkesten önce bunu çözmemiz gerekir. Bu sanayi ve üniversite işbirliği çalışmasıdır. Oleuropein maddesini zaten 15 yıldır üretiyorduk. Konuyla ilgili çeşitli bilimsel çalışmalar yapılıyordu. Ancak uluslararası patent fiyatları yüksek olduğu için bunu alamadık. Amerikalılar aralarında korona virüsü ve HIV'in de olduğu 29 hastalığa karşı oleuropein maddesinin iyi geldiğine dair patent almışlar. Onlar patent aldığında bizden 3-5 adım öne çıkmış oluyorlar. Biz de farklı bir yöntem ve farklı bir yerden bu oleuropein etken maddesini elde etmeyi başardık. Biz de patent çalışmalarına başladık. Bugün yarın patentimiz kabul edildiğinde biz de hangi maddeden nasıl aldığımızı açıklayacağız" dedi. - BALIKESİR

Amerika Birleşik Devletleri, Balıkesir Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:12 Kaynak: İHA
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