(Özel) Madenler çıkarıldı...20 bin fıstık ve akasya maden sahasına dikildi

Türkiye Kazdağları'ndaki maden tartışmalarına odaklanmışken, Bursa'da mermer çıkarılan ocakta işlemler bitirildikten sonra 20 bin akasya ve fıstık fidanı dikildi.



Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa'da 'Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planı' dahilinde Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki maden sahasını 20 bin fidanla buluşturdu. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, eski maden sahalarını 1 milyon ağaçla yeşillendirerek orman vasfına dönüştürüyor. 2013 yılından itibaren kullanılmayan maden sahalarındaki ağaçlandırma çalışmaları, bölge halkının da takdirini topluyor. Bugüne kadar Bursa'da 5 bin 711 dekar terk edilmiş maden sahasına dikilen fidanlarla her ne kadar öncelik yeni orman kurmak olsa da, yöre halkına ekonomik gelir getirecek ceviz, badem, ıhlamur, defne, tıbbi ve aromatik bitkilere de yer veriliyor. En büyük iyileştirme çalışmalarından olan Orhaneli ilçesindeki ağaçlandırma faaliyetinden sonra Demirtaş Mahallesi'ndeki eski maden sahasına 4 bin adet fıstıkçamı, 16 bin adet ise akasya fidanı dikildi.



Demirtaş'ta 2017 yılında ağaçlandırılan maden sahasını inceleyen Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yapılan maden faaliyetlerinin ardından alanın kendi haline hiçbir zaman terk edilmediğini söyledi. Bölge Müdürü Akın, "Maden izinleri verirken, madencilere bu sahaların tekrar ıslah edilmesi için proje yaptırıyoruz. Mutlaka yeniden ağaçlandırılma yapılıyor. Bu kanuni bir sorumluluktur. Akabinde bu fidanların 15 yıl boyunca bakımını da yapıyoruz. Özellikle aromatik bitkiler olan defne, ıhlamur, kestane, aromatik bitkiler ve arıcılık açısından da akasya ağaçları çok önemli. Bölgemizde bunlar ekonomik önem arz ettiği için özellikle maden sahalarında kullanılmasına özen gösteriyoruz. Her yıl maden faaliyetleri bitiminden sonra maden dairesi ile görüşüp tekrar yapılmayacağı bilgisini aldıktan sonra o yılın ağaçlandırma programına alıyoruz ve çalışmalarımıza başlıyoruz" diye konuştu.



Demirtaş Mahallesi'ndeki maden sahasından hızlı tren hattının alt yapı çalışmaları için malzeme alındığını belirten Bölge Müdürü Yalçın, "80 dönümlük alan, bir süre işletildikten sonra hızlı tren inşaatından çıkan kazı fazlası toprak da buraya getirildi. Biz burayı 2017 yılında teslim aldık ve aynı yıl ağaçlandırdık. Toplam 4 bin adet fıstık çamı, 16 bin adette akasya fidanı ile ağaçlandırdık. Sahamız şu anda 3 yaşına geldi. Her yıl düzenli bakımı yapılıyor. Maden işletmeciliği ile tahrip edilen alan ormana kazandırılmış oldu. İşletme müdürlüğü ekipleri tarafından her yıl fidanların sağlığı takip ediliyor. Kuruyup kurumadığından, çevrelerindeki otların verdiği zarara kadar her şey inceleniyor. Biyolojik bağımsızlığını tamamen kazanana kadar bunlar muntazaman yapılıyor" dedi.



2013 yılında çalışmalarına başlanan Orhaneli, Gümüşpınar Mahallesi ve Dündar Mahallesi'nde bulunan toplam 5 bin 120 dekar eski maden sahasına bugüne kadar 759 bin karaçam, 156 bin yalancı akasya, 10 bin ıhlamur, 8 bin sofora, bin 600 badem, bin 500 ceviz, 33 bin yabani meyve, 40 bin tıbbi ve aromatik bitki fidanı dikildi. Orhaneli ilçesindeki çalışmalarımızın haricinde Dağyenice Mahallesi'nde 35 dekarlık pasa döküm sahasına 3 bin defne, 2 bin lavanta, adaçayı, biberiye, bin mavi servi ve 500 fıstık çamı fidanı dikildi. Akçalar taş ocağı olarak kullanılan alana 2 bin 300 fıstık çamı ve aralara aromatik ve tıbbi bitki dikildi. Keles'teki taş kömürü maden sahasına 10 bin akasya dikildi. Harmancık, Mustafakemalpaşa, Bilecik, Altıntaş, Mudanya ve diğer alanlarla birlikte toplam 1 milyon 45 bin tane fidan dikildi. - BURSA