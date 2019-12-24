Özel öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel öğrenciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Özel öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'nde eğitim gören özel öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

Özel öğrenciler AA'nın

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'nde eğitim gören özel öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları öğretmenlerinin anlatımıyla inceleyen öğrenciler, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Özel öğrenciler, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün Trabzon'da çektiği "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını seçen öğrenciler, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın Fransa- Türkiye maçında çektiği "Millilerden Asker Selamı" karesine oy kullandı.

ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu, öğrencilerin oylamaya katıldığı için mutlu olduklarını dile getirdi.

Sarıkamış, Tekirdağ, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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