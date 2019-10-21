Son Dakika Haberleri: Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, Samsun'da yapıldı
Son Dakika Spor Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, Samsun'da yapıldı

Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, Samsun'da yapıldı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, Samsun'da yapıldı.

Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, Samsun'da yapıldı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, Samsun'da yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde düzenlenen şampiyona toplamda 27 futbol kulübünün katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyon, çekişmeli müsabakalara sahne olurken 270 özel sporcu şampiyonada mücadele etti.

Şampiyona sonucunda sıralamaya giren 4 takım, 2020 yılı Özel Sporcular Futbol Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Özel Sporcular Futbol Şampiyonası sıralaması şekilde oluştu:

1. Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü

2. İzmir Efe Zihinsel Bedensel ve İşitme Engelliler Spor Kulübü

3. Ordu Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü

4. Kütahya Çinikent İlkokulu ve İş Okulu Spor Kulübü

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Samsun, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ünlü futbolcular ve milyonluk isimlerin +18'lik parti yaptığı iddiası gündemi salladı Putin ile Erdoğan görüşmesine saatler kala Rusya'dan Türkiye ile Suriye'ye diyalog çağrısı Son Dakika: Trump'tan yeni açıklama: Suriye'de ateşkese uyuluyor ufak çatışmalar devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 19:21:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, Samsun'da yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]