Özge Özpirinççi'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özge Özpirinççi'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özge Özpirinççi\'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ve avukatı, oyuncu Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İkili, sosyal medyada "dolandırıcı", "kara para aklayıcı" ve "suç örgütü üyesi" olarak hedef gösterildiklerini ve üçüncü kişiler aracılığıyla ölümle tehdit edildiklerini ileri sürdü. Özpirinçci ve avukatı, Serkan Süzgün hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlatılmasını ve kendilerine koruma verilmesini talep etti.

"Kadın" dizisinin oyuncularından Özge Özpirinçci ile Kübra Süzgün'ün ailesi arasında yıllar önce çekilen bir reklam filmi nedeniyle başlayan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. 

ŞİKAYETÇİ OLDU

Özpirinçci ve avukatı Nail Gönenli, Serkan Süzgün'ün kendilerine yönelik suçlamalarını sürdürdüğünü öne sürerek yeniden şikayetçi oldu.

Özge Özpirinççi'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu
Özge Özpirinççi

"ÖLÜM TEHDİDİ ALDIK" İDDİASI

Milliyet'in haberine göre Özpirinçci ve avukatı Gönenli'nin savcılığa sunduğu dilekçede, kendilerine hakaret ve ölüm tehdidi içeren mesajlar gönderildiği öne sürüldü. 

Dilekçede, Serkan Süzgün hakkında daha önce açılan hakaret davası sürerken bu tavrın devam ettiği ileri sürüldü. Mesajların üçüncü kişiler aracılığıyla iletildiği belirtilen dilekçede, bu nedenle ağır bir tehditle karşı karşıya kaldıkları ve kamuoyu önünde itibarlarının zedelendiği savunuldu.

Özge Özpirinççi'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

SORUŞTURMA VE KORUMA TALEBİ

Yeni başvuruda, Serkan Süzgün hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlatılması ve ikiliye koruma sağlanması istendi. Serkan Süzgün'ün suç duyurusuna ilişkin bir açıklaması yer almadı.

Özge Özpirinççi'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

NE OLMUŞTU?

Tartışmanın kökeni 2015 yılına uzanıyor. Serkan Süzgün, o dönem çocuk yaştaki kızı Kübra Süzgün'ün bir beyaz eşya firması için çekilen fotoğraflarının sözleşme yapılmadan yurt içinde ve yurt dışında kullanıldığını iddia etti. Baba Süzgün'e göre M.K. adlı bir kişi, sahte belgelerle kızının haklarına sahipmiş gibi davranarak bu kullanımdan milyonlarca lira kazandı. Süzgün, "Kızımın fotoğrafları izinsiz şekilde hala binalarda duruyor" ifadelerini kullandı.

Özge Özpirinççi'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

"ONU AVUKATINA YÖNLENDİRDİ" İDDİASI

Serkan Süzgün'ün anlattığına göre, 2017'de "Kadın" dizisi başladığında sette Özpirinçci'den yardım istedi. Özpirinçci'nin kendisini avukatı Nail Gönenli'ye yönlendirdiğini söyleyen Süzgün, avukatın tazminat talebini 15 bin lirayla sınırlı tuttuğunu öne sürdü. Süzgün, davanın reddedildiğinden haberdar edilmediğini ve kandırıldıklarını öne sürerek avukatı azlettiğini belirtti. Gönenli ise dolandırıcılık ve tehdit suçlamalarını kesin bir dille reddetti.

Özge Özpirinççi'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI

Süzgün ailesi 2025'in eylül ayında Özpirinçci'yi ve avukatını hedef alan sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı. Kübra Süzgün, aralık ayında yayımladığı videoda maddi ve manevi açıdan zor günler geçirdiklerini anlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi ve "Lütfen bana ve babama destek olun" çağrısında bulundu. 

Özge Özpirinççi'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özpirinçci, 22 Aralık 2025'te yaptığı yazılı açıklamada "Bahsi geçen konuya hiçbir aşamada dahil olmadım" diyerek Serkan Süzgün'ü yalnızca avukatına yönlendirdiğini ifade etti.

Özge Özpirinççi'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

ÖZPİRİNÇCİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kübra Süzgün'ün ağustos 2026'da gözyaşları içinde paylaştığı video yeniden gündem oldu. Süzgün videoda Özpirinçci'ye "Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu yaşayabildim ne de genç kızlığımı" sözleriyle seslendi. Ailecek tehlikede olduklarını öne süren genç oyuncu, devletten yardım istedi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Özpirinçci, 3 Ağustos'ta Instagram hesabından yaptığı açıklamada "küçük bir kız çocuğunu korumak ve daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla" sessiz kaldığını belirtti. Oyuncu, "Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Özge Özpirinççi'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özpirinçci açıklamasında, "Küçük bir kız çocuğunun ruhsal gelişiminin zarar görmesi, magazinin konusu yapılabilecek bir mesele değildir" ifadesine de yer verdi. Bu açıklamanın ardından Serkan Süzgün hakkında hakaret davası açıldı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, Kübra Süzgün'ün Instagram hesabına Türkiye'den erişim kısıtlandı.

Recep Tayyip ErdoğanÖzge ÖzpirinçciSosyal MedyaSosyal MedyaDolandırıcıMahkemeMagazinGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
“Annem hasta“ deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu İşte sebebi "Annem hasta" deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi
41. kattan atlayarak canına kıydı Geride yürek burkan mesajlar kaldı 41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
Herkes beğeniyor Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Bir zamanların yıldızıydı Canlı yayında madara oldu Bir zamanların yıldızıydı! Canlı yayında madara oldu
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Galatasaray’da Icardi sürprizi Bunu kimse tahmin edemezdi Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi
Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı
Vinicius Junior öldürüldü mü Real Madrid harekete geçti Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
11:02
Savunma sanayisinde tarihi imza 51 yıllık rekor kırıldı
Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı
10:45
Germencik’te baba katili hükümlü yakalandı Cezaevi izninde babasını bıçakla öldürmüş
Germencik'te baba katili hükümlü yakalandı! Cezaevi izninde babasını bıçakla öldürmüş
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
10:25
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu Arda’yı yalnız bırakmışlar
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
10:06
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:51
Bir zamanların yıldızıydı Canlı yayında madara oldu
Bir zamanların yıldızıydı! Canlı yayında madara oldu
09:43
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
09:41
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek
TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
09:26
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
09:12
41. kattan atlayarak canına kıydı Geride yürek burkan mesajlar kaldı
41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
09:09
Merve Özbey sahneden inerken düştü Apar topar hastaneye kaldırıldı
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:41
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
08:39
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
08:35
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu’ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu'ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım
08:23
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
08:08
Cem TV ekranlara veda ediyor Kapanma kararını duyurdular
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:12:41. #7.13#
SON DAKİKA: Özge Özpirinççi'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei