Özgür Özel'den Özlem Gürses çıkışı: Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın - Son Dakika
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Gözaltı

Özgür Özel'den Özlem Gürses çıkışı: Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın

Özgür Özel\'den Özlem Gürses çıkışı: Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın

TSK'ya yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses'e destek veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın'' dedi. Özel ayrıca kurmaylarını süreci takip etmeleri için görevlendirirken; CHP İstanbul İl Başkanlığı yöneticilerinin Özlem Gürses'i İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önünde karşılayacakları belirtildi.

21.12.2024 00:50
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Gazeteci Özlem Gürses, Youtube kanalındaki programda TSK'ya yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara'da gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere İstanbul'a getirileceği belirtilen Gürses'e CHP Genel Başkanı Özgür Özel destek verdi.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, "İktidarın siyasallaştırdığı yargı, gazetecilere gözaltılarla gözdağı vermeye devam ediyor" diyen Özel, "Gazeteci Özlem Gürses, canlı yayın şartlarında anlam kaymasına uğradığı belli bir cümle nedeniyle önce linç ettirildi. Şimdi de çağrılsa ifadeye gidecekken, İstanbul'a özel görevle atanan Başsavcı'nın talimatı ile apar topar gözaltına alındı. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verin. Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın" ifadelerini kullandı.

TALİMAT VERDİ

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, Özlem Gürses'in gözaltı sürecini takip etmesi için CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı görevlendirdi. Ayrıca CHP Milletvekilleri Deniz Demir ve Semra Dinçer'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gittiği bildirildi.

CHP'Lİ YÖNETİCİLER GÜRSES'İ KARŞILAYACAK

CHP İstanbul İl Başkanlığı yöneticileri, Özlem Gürses'i İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önünde karşılayacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Özlem Gürses, Özgür Özel, İstanbul, Gözaltı, Yargı, TSK, Son Dakika

Son Dakika Gözaltı Özgür Özel'den Özlem Gürses çıkışı: Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ahmet Yılmaz:
    Hiç kimse TSK ya dil uzatamaz haddi değildir 31 0 Yanıtla
  • erfa null:
    gazeteci diye herşeyi soyleme hakkina mi sahip. 30 1 Yanıtla
  • Belki Hayat:
    Haddini bil Özlem Gürses 29 2 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    özgür böyle devam et bidaki seçim işimiz daha kolay olacak 24 2 Yanıtla
  • Behzat null:
    TSK'ya dil uzatıp, Terör Örgütlerine methiyeler dizen kişi gazeteci olamaz. ÖZLEM GÜRSES Haddini Bilecek. 24 1 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    İnsanlar Tamam bu sefer CHP' ye oy vereceğim diye düşündükleri anda, CHP diyor ki olmaz bana verme....İnatla biz hep muhalefet kalmak istiyoruz diyorlar..Nerde sıkıntılı bir durum var hemen o sıkıntılı durumu sahiplenmeye çalışıyor..Ağzından çıkan her kelimeye dikkat edeceksin hele ki TSK söz konusuysa...bunun basın özgürlüğüyle yargıyla alakası yok... 20 1 Yanıtla
  • Adem Çivici:
    özgür özer hani düşünce özgülü varya ben sen...... desem suc işlermiyim 14 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Bu ülkede Herkes ağzından çıkan lafa dikkat edecek Burası muz cumhuriyeti değil 11 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Şimdi bu adamın bay Kemal’den ne farkı var? Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekliyorlar. 10 1 Yanıtla
  • Erkan null:
    özel amca reis dünyayi takmiyo seni takarmi sence birak o gazeteci falan degil seni kandirmis o artik reisimizin sevkatli himayesinde aen dalgana bak 5 1 Yanıtla
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