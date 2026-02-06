Özgür Özel Depremzedelere Destek Verdi - Son Dakika
06.02.2026 23:19
MEVLİT VE PROJE TANITIM PROGRAMINA KATILDICumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde depremzede vatandaşlar ile bir araya gelerek şehir mezarlığındaki Deprem Şehitliği'ne geçip, dua etti ve...

MEVLİT VE PROJE TANITIM PROGRAMINA KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde depremzede vatandaşlar ile bir araya gelerek şehir mezarlığındaki Deprem Şehitliği'ne geçip, dua etti ve karanfil bıraktı. Özel, Malatya Nikah Sarayı'nda depremde hayatını kaybedenler için okutulan mevlit programı ve CHP'li belediyelerin Malatya'da yapacağı yatırımlara ilişkin proje tanıtım törenine katıldı. Programda konuşan CHP Lideri Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Bugün Osmaniye'de yapacağı konuşmayı can kulağı ile dinleyeceğimi ve sabah bahsettiğim şeyleri yaparsa Malatya'dan ağız dolusu teşekkür edeceğim. Buradan bir çağrı daha yapıyorum. Gündüz yapmıştım. Motorlu taşıtlar vergisini iki kez ödeyeceksiniz dedi, millet ikiletmedi ödedi. KDV'yi iki katına çıkardı, ÖTV'yi arttırdı herkes ödedi. Yurt dışına çıkış harcını arttırdı millet ödedi. Bunların toplam 75,5 milyar dolar para toplandı. Deprem konutlarının toplamı 40 milyar dolar. Kim verdi bu parayı? Türk milleti verdi, hepimiz verdik. Mademki bu para, bu yapılan evlere yetiyor hatta iki katı atıyorsa, artık o borç senetlerini yırtıp atmanın zamanıdır. Bu evler depremzedelere helali hoş olsun. Para alınmasın" dedi.

'SİYASETİ BRANDA, PARA VE PANOYLA YAPMIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Osmaniye'de katıldığı programı can kulağı ile dinlediğini ve bir müjde verecek diye beklediğini belirten Özel, "Döndü dolaştı yine muhalefeti eleştirdi. Erdoğan biz deprem üzerine 3 yıldır siyaset yapmadık. Bize 'Deprem turistleri, uğramadılar, gelmediler hiçbir şey yapmadılar, bir çivi çakmadılar' dedi hep. Önümüzdeki hafta salı günü de, bütün belediyelerimizin deprem bölgesinde yaptığı kalıcı hizmetleri bir döküm halinde söyleyeceğiz. Bundan sonra takdir milletimizindir. Siyaseti branda, para ve panoyla yapmıyoruz. Siyaseti esnafı gezerek, vatandaşın derdini dinleyerek yapıyoruz. Sayın Erdoğan bana 'Hani neredeydin, 3 yıldır deprem bölgesine neden gitmedin?' dedi. Sayın Erdoğan bugünkü ziyareti ile 35'inci kez, bu kardeşiniz ise bu ziyareti ile 56'ıncı kez deprem bölgesine ziyarete geldi" diye konuştu.

'BİZ MİLLETİN HİZMETİNE TALİBİZ'

Milletin vazife verdikleri gün emre amade olacaklarını ve milletin hizmetine talip olduklarını vurgulayan CHP lideri Özel, şunları söyledi:

"Kışın ısıtılmış, yazın soğutulmuş salonlarda atadıklarını alkışlatarak, promterdan okuyarak, video oynatarak siyaset yapıp, oy toplama dönemi bitmiştir. Karşınızdaki ana muhalefet partisinin lideri 19 Mart'tan bu yana her çarşamba, her cumartesi yazın 46 derecede, kışın eksi 6 derecede 86 tane miting yapan, deprem bölgesinde bir hafta boyunca 52 farklı programla 52 yerde konuşan, anlatan, anlamaya çalışan, siyaseti ile branda ile değil, örgütü ile milleti ile yüreği ile yapmaya çalışan bir kardeşinizdir. Bundan sonra iktidar partisi muhalefet gibi davranacaksa, yakında muhalefeti bu millet onlara tattırır. Vazife verdikleri gün emre amadeyiz"

Recep BAĞDAT/MALATYA,

Kaynak: DHA

