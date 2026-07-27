Özgür Özel yanıt verdi: Zeydan Karalar Yeni Parti'ye geçecek mi? - Son Dakika
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Özgür Özel yanıt verdi: Zeydan Karalar Yeni Parti'ye geçecek mi?

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında partisinin yeni katılımlarla büyüyeceğini savundu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın partiye katılıp katılmayacağına ilişkin de konuşan Özel, Karalar'ın devam eden yargı süreci nedeniyle "özel bir durumda" olduğunu belirterek, kendisine parti değişikliği konusunda baskı yapıldığını öne sürdü.

Partisinin rozetiyle ilk kez bir canlı yayın programına katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partiye katılımların devam edeceğini belirten Özel, "Yarından itibaren 200’ün üzerine belediye Yeni Parti’ye katılmak için ortaya irade koyacak" ifadelerini kullandı.

ZEYDAN KARALAR YENİ PARTİ’YE GEÇECEK Mİ?

Özel, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Yeni Parti'ye katılıp katılmayacağı yönündeki soruya da yanıt verdi.

Karalar hakkında Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında devam eden bir yargılama süreci bulunduğunu belirten Özel, Karalar'a "Yeni Parti'ye geçerseniz sizin için iyi olmaz" şeklinde baskı yapıldığına dair duyumlar aldığını söyledi.

Özel, "Zeydan Karalar’ın durumu özel. Dün beni bir kez daha aradı Zeydan Başkan. Yani biz bir abi-kardeş ilişkisi içindeyiz. Zeydan Başkan'ın çok yönlü, farklı farklı, çok katmanlı durumları var" dedi.

“BUTLAN YÖNETİMİNİN ÇOK FARKLI FARKLI AĞIZLARDAN YOLLADIĞI HABERLER VAR"

Özel, Karalar'ın yargılandığı davanın karar aşamasında olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Mesela Zeydan Başkan'ın yargılandığı dava karar sürecinde. Bir yandan birçok belediyemize 'Efendim işte yeni partiye geçerseniz şöyle olur.' korkusunu yaymaya çalışan bir iktidar medyası, bir AKP yargı kolları var. Butlan yönetiminin çok farklı farklı ağızlardan önden, arkadan, sağdan, soldan ona buna yolladığı haberler var."

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Son Dakika Zeydan Karalar Özgür Özel yanıt verdi: Zeydan Karalar Yeni Parti'ye geçecek mi? - Son Dakika

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