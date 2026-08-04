Özgür Özel'den iddialı sözler: Bunu başaramazsak genel başkanlığı bırakacağım - Son Dakika
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Özgür Özel'den iddialı sözler: Bunu başaramazsak genel başkanlığı bırakacağım

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki ilk Grup Toplantısı'nda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Son derece iddialı sözler sarf eden Özel, "İlk seçimde birinci parti olarak çıkmadıysak ertesi gün kurultayı topluyorum ve aday olmuyorum" dedi.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturması ve sonrasında parti içinde yaşanan yönetim krizleri, CHP'nin bölünmesiyle sonuçlandı.

O dönem CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel, CHP'den istifa ederek yeni bir siyasi parti kuracaklarını ilan etmişti. Özel ile bitlikte toplam 91 milletvekili CHP'den istifa etmiş ve "Yeni Parti" adındaki yeni partiyi kurmuştu. Sonrasında yapılan seçimle Özel, Yeni Parti'nin genel başkanı seçilmişti.

İLK GRUP TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Yeni Parti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) ilk Grup Toplantısı, Özgür Özel başkanlığında bugün gerçekleştirildi.

Özgür Özel, grup toplantısındaki konuşmasında partisinin yol haritasını paylaştı. Özel, "Siyasi partileri içine kapatan, bazen parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran, delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz." dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarında en dikkat çeken nokta ise seçimlerle ilgili sözleri oldu.

Özel, ilk girecekleri seçimden birinci parti olarak çıkmadıkları takdirde kurultayı toplayacağını ve kendisinin aday olmayacağını söyledi.

"BİRİNCİ PARTİ OLMAZSAK..."

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İster yerel, ister genel...Genel başkanlığımda girdiğim seçimden parti, birinci parti olarak, zafer kazanarak, iktidar olarak çıkmadıysa ertesi gün kurultayı topluyorum ve aday olmuyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Yeni Parti, Sözler, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel'den iddialı sözler: Bunu başaramazsak genel başkanlığı bırakacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 146314 146314:
    Traktör de verecen mi ağabey? 5 3 Yanıtla
  • Ramazan Güler Ramazan Güler:
    Atma ziyaaa 4 3 Yanıtla
  • Batman72 Batman72:
    zaten başarmıyan istifa etmeli yerine yeni yüz gelsin ama koltuk bırakmak çok zordur 5 0 Yanıtla
  • Hüseyin Bay Hüseyin Bay:
    Bunu Kılıçdaroğlu kadar dile getiren olmadı ama istifa etmedi bu da öyle olacak 2 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Çok iddialı bir söz.Zaten siyaset de bunu gerektirir Kimsenin babasının malı değil bütün makamlar 0 0 Yanıtla
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