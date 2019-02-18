Son Dakika Haberleri: Özhaseki'nin Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Haymana'da Döner Dağıtıldı

Özhaseki'nin Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Haymana'da Döner Dağıtıldı

1 saat önce

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla Haymana'da döner dağıttırdı.

Özhaseki'nin Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Haymana'da Döner Dağıtıldı, System.String[]
AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla Haymana'da döner dağıttırdı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözleri üzerine açtığı tazminat davasından 27 bin TL kazanan AK Parti'li Özhaseki, Kızılay'dan sonra bu kez Haymana'da döner dağıttırdı. Özhaseki'nin isteği doğrultusunda ilçedeki AK Parti seçim irtibat bürosu önüne döner tezgahı kuruldu. Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Rüstem Kandemir, kurulan tezgaha gelenlere ekmek arası döner dağıttı. Başkan Turgut, "Büyükşehir belediye başkan adayımız Sayın Özhaseki, geçen hafta hemşehrilerimize, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla döner sözü vermişti. Bu hafta sözünü yerine getirdi. Parasını yolladı; biz de aracı olduk, vatandaşlarımıza ikram ettik. Sayın Özhaseki'ye, Haymanalı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:06 Kaynak: DHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım Bugün Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edecek AK Partili İsim, Cumhur İttifakı'na Destek Kararı Alan BBP'ye Resti Çekti

Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı Konut Satışlarında Büyük Düşüş! Ocak'ta 72 Bin 937 Konut Satıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 14:28:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özhaseki'nin Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Haymana'da Döner Dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]