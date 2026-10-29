Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var - Son Dakika
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Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var

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Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var
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Sosyal medyada “Tayyargiller” olarak tanınan Özlem Öz’ün 4,3 milyon takipçili Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmesinin nedeni belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Öz’ün küçük yaştaki oğlunun sünnet işlemine ait görüntü ve konuşmaları paylaşmasının çocuğun özel hayatını ve beden mahremiyetini ihlal ettiğini bildirdi. Bakanlığın erişim engeli talebi mahkemece kabul edildi.

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz’ün Instagram hesabına Türkiye’den erişilememesi, “Hesap neden kapatıldı?” sorusunu gündeme getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından gelen açıklama, kararın gerekçesini ortaya koydu.

HESABA ERİŞİM SAĞLANAMADI

Lüks yaşam paylaşımlarıyla tanınan Özlem ve Tayyar Öz çiftinden Özlem Öz’ün hesabına bugün Türkiye’den ulaşılamadı. Instagram, hesaba girmeye çalışan kullanıcılara erişim kısıtlamasının Siber Güvenlik Başkanlığının yasal talebi üzerine uygulandığı bilgisini gösterdi.

GEREKÇE SÜNNET PAYLAŞIMI

Erişim engelinin nedeni, Öz’ün en küçük oğlunun sünnet sürecine ilişkin paylaşımları oldu. Ağustos ayında beşinci kez anne olan Öz’ün, sünnet öncesinde doktorla yaptığı konuşmayı da içeren görüntüleri paylaşması sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Özellikle X platformunda çok sayıda kullanıcı, çocukların özel hayatının sosyal medyada paylaşılmasının mahremiyet ihlali olduğunu savunmuş, bazı kullanıcılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çağrıda bulunarak hesabın incelenmesini istemişti.

Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var

BAKANLIK MAHKEMEYE BAŞVURDU

Tepkilerin ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkemenin talebi kabul etmesinin ardından Öz’ün hesabı Türkiye’den erişime kapatıldı.

“VELAYET HAKKI SINIRSIZ YETKİ TANIMAZ”

Bakanlık, yaptığı açıklamada velayet hakkının ebeveynlere çocuklarının özel hayatı ve beden mahremiyeti üzerinde sınırsız bir yetki tanımadığını vurguladı. Açıklamada, ebeveyn rızasının çocukların mahremiyetini ihlal eden paylaşımları hukuka uygun hale getirmediği belirtildi.

Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var

ÇİFT AYRI BİR DAVADA DA YARGILANIYOR

Özlem Altınok Öz, eşi Tayyar Taylan Öz ve şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı, “mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların sosyal medyada ilgi çekici paylaşımlarla çok sayıda takipçi edinerek sahte bir marka algısı oluşturdukları ve piyasada karşılığı olmayan düşük maliyetli ürünleri yüksek fiyattan satışa sundukları öne sürülüyor.

İddianamede, sanıkların ortağı olduğu Medelina şirketi hakkında vergi suçu raporu düzenlendiği ve sanıkların “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçundan Anadolu 74. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ayrıca yargılandığı belirtiliyor. Şirket üzerinden yapıldığı ileri sürülen vergi kaçakçılığı nedeniyle kamunun 10 milyon lira zarara uğradığı iddia ediliyor.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın Şubat 2026'daki duruşmasında, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmış, diğer adli kontrol tedbirlerinin ise devamına hükmedilmişti.

Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Sosyal medya fenomeni Ö.Ö. tarafından, küçük yaştaki bir çocuğun sünnet işlemi sırasında kaydedilen, özel hayatını ve beden mahremiyetini ihlal eden görüntü ve konuşmaların paylaşılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Söz konusu paylaşımlar nedeniyle Bakanlığımızca 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talep edilmiş, ilgili mahkemece talebimiz kabul edilmiştir.

Bakanlığımızın dilekçesinde de vurgulandığı üzere, çocukların doğdukları ilk günden itibaren gelişim süreçlerinin, aile içi ilişkilerinin, sağlıkla bağlantılı deneyimlerinin ve özel yaşamlarına ilişkin çeşitli anlarının sistematik biçimde sosyal medya içeriğine dönüştürülmesi, özel hayatlarının gizliliği ve kişilik hakları yönünden ciddi riskler barındırmaktadır.

Velayet hakkı, ebeveynlere çocuklarının özel hayatı ve beden mahremiyeti üzerinde sınırsız bir tasarruf yetkisi tanımamaktadır. Bu hakkın kullanımında çocuğun üstün yararının gözetilmesi esastır. Ebeveynlerin rızası, çocukların mahremiyetini ihlal eden paylaşımları hukuka uygun hâle getirmemektedir.

Çocukların mahremiyetinin dijital ortamlarda da korunması; ebeveynlerin, içerik üreten ve paylaşan kişilerin, platformların ve ilgili tüm tarafların sorumluluğundadır.

Bakanlığımız, çocukların üstün yararını esas alarak haklarını ve mahremiyetlerini korumaya yönelik gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bakanlık şikayeti sonrası Özlem Öz'ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendiBakanlık şikayeti sonrası Özlem Öz'ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi
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SON DAKİKA: Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var - Son Dakika
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