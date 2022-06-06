Öztunç'tan Bakan Soylu'ya: "Sığınmacılar Otomatik Silahları Nereden Bulmaktadır?" - Son Dakika
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Öztunç'tan Bakan Soylu'ya: "Sığınmacılar Otomatik Silahları Nereden Bulmaktadır?"

06.06.2022 12:25
Öztunç'tan Bakan Soylu'ya: "Sığınmacılar Otomatik Silahları Nereden Bulmaktadır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sığınmacıların karıştıkları olaylarda silah kullandıkları, İstanbul’da atış poligonlarında otomatik silahlarla atış talimi yaptıkları yönünde basında yer alan haberleri TBMM gündemine taşıdı. Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Silahları nereden bulmaktadırlar? Bu konuda gerekli denetim yapılmakta mıdır? Yabancı uyruklu kişilerden ele geçirilen silah sayısı kaçtır?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sığınmacıların karıştıkları olaylarda silah kullandıkları, İstanbul'da atış poligonlarında otomatik silahlarla atış talimi yaptıkları yönünde basında yer alan haberleri TBMM gündemine taşıdı. Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Silahları nereden bulmaktadırlar? Bu konuda gerekli denetim yapılmakta mıdır? Yabancı uyruklu kişilerden ele geçirilen silah sayısı kaçtır?" diye sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Son günlerde Türkiye'de bulunan yabacı uyruklu özellikle Suriyeli ve Afgan sığınmacıların karıştıkları olaylarda silah kullandıkları, İstanbul'da atış poligonlarında otomatik silahlarla atış talimi yaptıkları basına yansımıştır" dedi.

"DENETİM ALTINA ALINMASI GEREKLİ"

Silahların nereden ve nasıl temin edildiğinin bir an önce tespit edilip, denetim altına alınması gerektiğini kaydeden Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şu soruları yöneltti:

1- Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu sığınmacılar karıştıkları olaylarda ve poligonlarda kullandıkları silahları nereden bulmaktadırlar? Bu konuda gerekli denetim yapılmakta mıdır? Yabancı uyruklu kişilerden ele geçirilen silah sayısı kaçtır?

2 -İstisnai yollardan Türk vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu kimselerden silah ruhsatı verilen var mıdır?

3 -Var ise; silah ruhsatı almak için başvuru yapan kişi sayısı kaçtır? Bu başvurular hangi tür silahlar için yapılmıştır?

4 -İstisnai yollardan Türk vatandaşlığı almış kişilerden silah ruhsatı başvurusu yapan kaç kişi ruhsat almıştır? Bu ruhsatların kaçı taşıma, kaçı bulundurmadır?

5 -İstisnai yollardan Türk vatandaşlığı almış Türkiye'de silah ruhsatı başvurusu yapan yabacı uyruklu kişilerin ülkelere göre dağılımları nedir?

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Ali Öztunç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öztunç'tan Bakan Soylu'ya: 'Sığınmacılar Otomatik Silahları Nereden Bulmaktadır?' - Son Dakika

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