Pakdemirli: "İnşallah en yakın zamanda tüm yangınları kontrol altına almayı hedefliyoruz"

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Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı

AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez

Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak