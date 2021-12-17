Üye Girişi
Pakistan, 17'nci İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na hazırlanıyor - Son Dakika

Pakistan, 17'nci İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na hazırlanıyor

17.12.2021 12:51
Pakistan, 17'nci İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na hazırlanıyor

Pakistan, 19 Aralık'ta Afganistan'daki insan durumu görüşmek üzere düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'na hazırlanıyor.

Pakistan, 19 Aralık'ta Afganistan'daki insan durumu görüşmek üzere düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'na hazırlanıyor.

Afganistan'daki durumu görüşmek üzere İİT Dışişleri Bakanları Konseyinin ilk olağanüstü toplantısına 1980'de ev sahipliği yapan Pakistan, 41 yıl aradan sonra benzer bir sebeple İslam ülkelerini tekrar ağırlayacak.

???????Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, başkent İslamabad'da yerli ve yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İİT üye ülkelerinin yanı sıra P5+1 olarak adlandırılan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya ile Japonya, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği (AB), Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumların da İslamabad'a davet edildiğini belirtti.

Kureyşi, toplantının amacının uluslararası toplumun dikkatini Afganistan'da yaşanan insani krize çekmek olduğunu vurgulayarak bu durumun kolektif bir çaba ile aşılabileceğini söyledi.

Afganistan'ı "yalnız" bırakmanın tarihi bir hata olacağını ifade eden Kureyşi, bu ülkedeki istikrarsızlığın yeni çatışmalara yol açabileceğine ve bu durumun komşu ülkelere ve Avrupa'ya göçü tetikleyebileceğine işaret etti.

???????Kureyşi, Pakistan'ın Afganistan halkı için çabaladığını ve Taliban'ın sözcüsü olmadığını vurgulayarak İslamabad'ın ilgili paydaşları kendi bakış açılarını doğrudan yansıtmaları için İİT çatısı altında bir araya getirmek istediğini söyledi.

Terör örgütleri konusunda uyarı

Afganistan'ın bütçesinin yüzde 75'inin dış desteğe bağlı olduğunu anımsatan Kureyşi, ülkenin 9,5 milyar dolarlık rezervinin de dondurulduğunu hatırlattı.

Kureyşi, Afganistan'da insani krizin ardından yaşanacak herhangi bir kaosun terör örgütlerinin güçlenmesine yol açacağı konusunda uyarıda bulunarak bu durumun 20 sene boyunca yapılan harcamaların ve çabaların boşa gitmesi anlamına geleceğine dikkati çekti.

Varlıkları dondurulmuş, dış destekten mahrum, bankacılık sisteminin çalışmadığı, uluslararası ekonomik yaptırımların uygulandığı bir ülkeden normale dönüşün beklenemeyeceğini belirten Kureyşi, dünyaya Afganistan ile etkileşim halinde olunması çağrısını yineledi.

Güvenlik önlemleri

Öte yandan yaklaşan İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı öncesi başkentte güvenlik önlemleri de artırıldı.

Parlamento binası, bakanlıklar ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu kırmızı bölgenin giriş ve çıkışları kapatıldı.

İslamabad Uluslararası Havalimanı ile başkent arasındaki yola güvenlik gücü takviyesi yapıldı.

Başkentin çeşitli noktalarında da polisin yanı sıra ordu ve paramiliter birlikler görevlendirildi.

Bugünden itibaren şehrin çeşitli noktalarında mobil internet hizmetleri ise askıya alındı. Öte yandan önlem amacıyla 20 Aralık Pazartesi gününün de başkentte resmi tatil ilan edilmesi bekleniyor.

Afganistan'daki insani kriz derinleşiyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, Afganistan insani yardıma ihtiyaç duyan ilk 5 ülke arasında geliyor.

Taliban sonrası Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

ABD, Taliban'ın Kabil'e girişinden iki gün sonra 17 Ağustos'ta Afganistan Merkez Bankasının yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini de dondurmuştu.

Söz konusu gelişmeler halihazırda çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemişti. Afganistan genelinde işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.

BM, Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayabileceğini öngörüyor.

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Pakistan, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, 17'nci İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:15 Son dakika: Dolar 17'ye, euro 20'ye yaklaştı!
13:08 Müdür yardımcısı, üzerinde bıçak bulduğu için disipline gönderdiği öğrencisi tarafından bıçaklandı
12:53 Son Dakika: Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Volkan Demirel
12:43 Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!
12:42 Asgari ücret zammı, BES yatırımcılarına yaradı! Devletten alacakları teşvik 30 bin TL'ye çıktı
12:41 Son Dakika: Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
12:28 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim
12:08 Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş
12:08 Son Dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber!
12:08 Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, istifası sonrası bombaladı: Fenerbahçe ile dostluk hayata aykırı
Son dakika: Dolar 17'ye, euro 20'ye yaklaştı! Son dakika: Dolar 17'ye, euro 20'ye yaklaştı!         
13:15
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Üzerine böcek tırmanan bakan: Lütfen üzerimden alın Üzerine böcek tırmanan bakan: Lütfen üzerimden alın         
12:11
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Eşi ile oğlunu yaralayan koca, ev sahibini de öldürdü Eşi ile oğlunu yaralayan koca, ev sahibini de öldürdü         
10:56
Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü! Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü!         
10:25
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı         
09:46
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 13:21:39. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan, 17'nci İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na hazırlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement