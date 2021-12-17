Pakistan, 17'nci İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na hazırlanıyor - Son Dakika

Pakistan, 19 Aralık'ta Afganistan'daki insan durumu görüşmek üzere düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'na hazırlanıyor.

Afganistan'daki durumu görüşmek üzere İİT Dışişleri Bakanları Konseyinin ilk olağanüstü toplantısına 1980'de ev sahipliği yapan Pakistan, 41 yıl aradan sonra benzer bir sebeple İslam ülkelerini tekrar ağırlayacak.

???????Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, başkent İslamabad'da yerli ve yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İİT üye ülkelerinin yanı sıra P5+1 olarak adlandırılan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya ile Japonya, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği (AB), Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumların da İslamabad'a davet edildiğini belirtti.

Kureyşi, toplantının amacının uluslararası toplumun dikkatini Afganistan'da yaşanan insani krize çekmek olduğunu vurgulayarak bu durumun kolektif bir çaba ile aşılabileceğini söyledi.

Afganistan'ı "yalnız" bırakmanın tarihi bir hata olacağını ifade eden Kureyşi, bu ülkedeki istikrarsızlığın yeni çatışmalara yol açabileceğine ve bu durumun komşu ülkelere ve Avrupa'ya göçü tetikleyebileceğine işaret etti.

???????Kureyşi, Pakistan'ın Afganistan halkı için çabaladığını ve Taliban'ın sözcüsü olmadığını vurgulayarak İslamabad'ın ilgili paydaşları kendi bakış açılarını doğrudan yansıtmaları için İİT çatısı altında bir araya getirmek istediğini söyledi.

Terör örgütleri konusunda uyarı

Afganistan'ın bütçesinin yüzde 75'inin dış desteğe bağlı olduğunu anımsatan Kureyşi, ülkenin 9,5 milyar dolarlık rezervinin de dondurulduğunu hatırlattı.

Kureyşi, Afganistan'da insani krizin ardından yaşanacak herhangi bir kaosun terör örgütlerinin güçlenmesine yol açacağı konusunda uyarıda bulunarak bu durumun 20 sene boyunca yapılan harcamaların ve çabaların boşa gitmesi anlamına geleceğine dikkati çekti.

Varlıkları dondurulmuş, dış destekten mahrum, bankacılık sisteminin çalışmadığı, uluslararası ekonomik yaptırımların uygulandığı bir ülkeden normale dönüşün beklenemeyeceğini belirten Kureyşi, dünyaya Afganistan ile etkileşim halinde olunması çağrısını yineledi.

Güvenlik önlemleri

Öte yandan yaklaşan İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı öncesi başkentte güvenlik önlemleri de artırıldı.

Parlamento binası, bakanlıklar ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu kırmızı bölgenin giriş ve çıkışları kapatıldı.

İslamabad Uluslararası Havalimanı ile başkent arasındaki yola güvenlik gücü takviyesi yapıldı.

Başkentin çeşitli noktalarında da polisin yanı sıra ordu ve paramiliter birlikler görevlendirildi.

Bugünden itibaren şehrin çeşitli noktalarında mobil internet hizmetleri ise askıya alındı. Öte yandan önlem amacıyla 20 Aralık Pazartesi gününün de başkentte resmi tatil ilan edilmesi bekleniyor.

Afganistan'daki insani kriz derinleşiyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, Afganistan insani yardıma ihtiyaç duyan ilk 5 ülke arasında geliyor.

Taliban sonrası Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

ABD, Taliban'ın Kabil'e girişinden iki gün sonra 17 Ağustos'ta Afganistan Merkez Bankasının yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini de dondurmuştu.

Söz konusu gelişmeler halihazırda çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemişti. Afganistan genelinde işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.

BM, Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayabileceğini öngörüyor.