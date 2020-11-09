Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

09.11.2020 16:07
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 1650 vaka belirlendi, toplam sayı 344 bin 839'a yükseldi.

Son 24 saatte 9 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 6 bin 977'ye, iyileşenlerin sayısı ise 318 bin 881'e ulaştı.

Ülke genelinde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 4,5'e yükseldi. Bu oran, ağustosta yüzde 2,37'ye kadar düşmüştü.

Aralarında başkent İslamabad'ın da olduğu 15 büyükşehirde söz konusu oran ülke ortalamasının oldukça üzerinde seyrediyor.

Öte yandan, İslamabad'da bazı bölgelerde görülen vaka artışı nedeniyle söz konusu yerlerde sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidildi.

Başkentteki Uluslararası İslam Üniversitesi dahil olmak üzere bazı üniversitelerde eğitime 2 hafta ara verildi.

Pakistan'da günlük vakalarda son 3 aydır gözle görülür bir düşüş yaşanıyordu. Son haftalarda ise Kovid-19 vakalarında yeniden artış gözlemleniyor.

7 Kasım'da hükümet, artan vakalara karşı yeni tedbirler alındığını duyurmuştu.

Bu kapsamda, aralarında İslamabad, Karaçi ve Lahor'un bulunduğu 16 şehirde maske takmayanlara para cezası uygulaması başlatılmış, 20 Kasım'dan geçerli olmak üzere kapalı alanlarda düğünlerin yapılması yasaklanmıştı. Açık alanlarda yapılan düğünler ise 1000 kişiyle sınırlandırılmıştı.

Yine söz konusu şehirlerde, kamu ve özel şirket çalışanlarının yarısının evden çalışma düzenine geçmesi talep edilmişti.

Pakistan'da 30 Ekim'de 24 saatte yaşanan vakalar 29 Temmuz'un ardından ilk defa 1000'i aşmıştı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 853 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 440 bin 569'a yükseldi.

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 75 artışla 14 bin 689'a, iyileşenlerin sayısı 3 bin 968 artışla 372 bin 266'ya çıktı.

Başkent Cakarta'da salgınla mücadele kapsamında kafe, restoran ve iş yerlerinin belirli kapasitede hizmet vermesi gibi çeşitli bazı kısıtlamaların 22 Kasım'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 972 artarak toplam 41 bin 181'e yükseldi.

Bugün 1345 vaka daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşenlerin sayısı 29 bin 579, aktif vaka sayısı 11 bin 308 oldu.

Son 24 saatte 8 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da ölenlerin sayısı 294'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 14 Ekim'den bu yana başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ile Selangor ve Sabah eyaletlerinde süren Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı (CMCO), ülkedeki 7 eyalette daha uygulanmaya başladı.

Savunma Bakanlığı, bugünden itibaren Kedah, Penang, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Johor ve Terengganu eyaletlerinde, 6 Aralık'a kadar CMCO'nun uygulanacağını açıkladı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 779 artarak 109 bin 992'ye, ölü sayısı 12 artışla 1849'a yükseldi.

Son bir günde 9 bin 578 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 204 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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