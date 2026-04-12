Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı

12.04.2026 07:43
Pakistan, ABD ile İran arasında sonuçsuz kalan İslamabad görüşmelerinin ardından taraflara ateşkese bağlı kalma çağrısı yaptı. 21 saat süren müzakerelerde anlaşma sağlanamazken, ABD İran’ın nükleer programına dair taahhüt vermediğini belirtti, Tahran ise Washington’ı suçladı. Pakistan, gerilimin tırmanmaması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini açıkladı.

ABD ile İran arasında 1979’dan bu yana gerçekleştirilen ilk doğrudan görüşmeler anlaşma sağlanamadan sona ererken, Pakistan taraflara ateşkese bağlı kalma çağrısı yaptı.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yaklaşık 21 saat süren kritik müzakerelerden sonuç çıkmadı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada anlaşmaya varılamadığını duyurdu. Vance, “İranlılarla önemli görüşmeler yaptık ancak bir anlaşmaya ulaşamadık. Bu durum ABD’den çok İran için kötü bir haber” ifadelerini kullandı.

NÜKLEER KRİZ MASADA KALDI

Vance, görüşmelerin tıkanmasındaki en önemli başlığın İran’ın nükleer programı olduğunu vurguladı. ABD tarafı, Tahran’dan nükleer silah geliştirmeyeceğine dair kesin ve uzun vadeli bir taahhüt beklediklerini belirtirken, “Bu yönde net bir güvence görmedik” değerlendirmesinde bulundu.

ABD heyeti, İran’a “nihai ve en iyi teklif” olarak tanımlanan bir mutabakat metni sunduklarını ancak Tahran’ın bu şartları kabul etmediğini açıkladı.

İran cephesi ise anlaşmazlığın sorumluluğunu ABD’ye yükledi. İran medyasında yer alan haberlere göre, Washington’ın “aşırı talepleri” ortak bir çerçevenin oluşmasını engelledi. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın durumu ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi başlıklarda uzlaşı sağlanamadığı ifade edildi.

ABD HEYETİ İSLAMABAD’DAN AYRILDI

Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ABD heyeti Pakistan’dan ayrıldı. Başkan Yardımcısı JD Vance’in yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın da yer aldığı heyet, “Air Force 2” uçağıyla ülkeden ayrıldı.

İran tarafı ise şu aşamada ABD ile yeni bir görüşme planlanmadığını açıkladı.

PAKİSTAN’DAN KRİTİK ÇAĞRI

Müzakerelerin ardından Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar devreye girdi. Dar, tarafların ateşkese bağlı kalmasının “hayati önem taşıdığını” belirterek gerilimin yeniden tırmanmaması gerektiğini vurguladı.

Pakistan yönetimi, önümüzdeki günlerde iki ülke arasında diyaloğu kolaylaştırmak için girişimlerini sürdüreceğini açıkladı.

