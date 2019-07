Palandöken: "3 büyük il esnaf fakiri"

TESK, Sicil Gazetesi verilerinden yaptığı derlemeye göre bu yılın ilk yarısı itibariyle; bölgesel bazda Marmara bölgesi en fazla esnaf sayısına, Doğu Anadolu bölgesi ise en az esnaf sayısına sahip.Bugüne kadar esnaf nüfus oranında her zaman zirveyi elinde tutan Muğla , yılın ilk 6 ayı sonu itibariyle bayrağı Burdur 'a kaptırdı. Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olarak faaliyet gösteren esnafın nüfusa oranla en yüksek olduğu il yılın ilk 6 ayı sonu itibariyle Burdur oldu. Burdur ilinin nüfusunun yüzde 4,02'si yani 10 bin 862'si esnaf. En az esnaf ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nde yer alan, 4 bin 541 esnaf sayısı ve yüzde 0,87 oranla Şırnak ilimizde."En büyük 3 il esnaf nüfus oranında bölgelerinde sonuncu" İstanbul ve İzmir 'in bölgelerinde en düşük esnaf/nüfus oranına sahip olduğuna dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Nüfus olarak en büyük 3 il olan Ankara, İzmir, ve İstanbul'un esnaf nüfus oranında bölgelerinde en düşük orana sahip olmaları tesadüf değil. AVM ve zincir market sayısının en fazla olduğu bu en kalabalık ve gelişmiş olan illerimizde esnafın nasıl zarar gördüğünü çarpıcı şekilde görebiliyoruz. Fizibilite çalışması yapılmadan şehirlerin ortalarına yapılan AVMler ve sayıları 35 binin üzerinde olan, mantar gibi her sokakta açılan zincir marketler tüm ülkede esnafımızı olumsuz etkiliyor. Perakende yasasının tam olarak uygulanması, esnafın özellikle büyük şehirlerde ve tüm Türkiye'de korunması gerekiyor. Esnafın azaldığı, olmadığı yerlerde sokaklar karanlık ve korumasız kalır. AVM ve zincir market açılışlarına kural getirilerek bu rekabet ortamında esnaf ve sanatkara sahip çıkılmalı" şeklinde belirtti. - ANKARA