Palandöken: "Esnafta Her Bütçeye Uygun Yılbaşı Hediyesi Var"

Yeni yılın esnafa ve tüm ülkemize hayırlı gelmesini dileyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Tüm esnaf camiamıza ve ülkemize, hayırlı, bereket ve bolluk getirecek bir yıl diliyorum. Yılbaşı için sevdiklerine hediye alışverişi yapacak vatandaşlarımız esnafımızda her bütçeye uygun hediye bulabilir" dedi.Sevdiklerine yeni yıl hediyesi almak isteyen vatandaşlarımız için esnafta her bütçeye uygun hediye olduğunu hatırlatan Palandöken, "Yılbaşında annesine, babasına, kardeşine, eşine, dostuna kısacası sevdiklerine hediye almak, onları düşündüğünü göstermek isteyen vatandaşlarımız bunun için esnafımızı rahatlıkla tercih edebilirler. Çünkü esnaf 5 liradan 100 liraya kadar geniş bir fiyat yelpazesine sahip. Dolayısıyla büyük, küçük demeden her bütçe kendine uygun bir hediye seçebilir. 30 ve 31 Aralık günleri yılbaşı arifesi nedeniyle alışverişin en yoğun olduğu günler. Yılbaşı kampanyaları ile birlikte Aralık ayı cirosu perakende sektörü için en az yüzde 20-25 oranında artıyor. Bu yıl yılbaşı alışverişleri ile kuruyemişten, çiçeğe, çikolatadan hediyelik eşyaya 3 milyar liranın üzerinde bir ekonomi oluşmasını bekliyoruz. Sevdiklerine yılbaşında hediye almak, onları mutlu etmek isteyen vatandaşlarımız kredi kartlarına yüklenmeden, karlı alışverişi esnafımızdan yapabilir. Çiçekçimiz, tuhafiyecimiz, çikolata ve kuruyemişçimiz gibi onlarca meslek dalında esnafımız yılbaşına hazır ve vatandaşlarımızı bekliyor" şeklinde konuştu. - ANKARA