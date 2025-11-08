Pamuk şeker yedi, ağzı köpürerek kusmaya başladı! İşin aslı su dökünce ortaya çıktı - Son Dakika
Pamuk şeker yedi, ağzı köpürerek kusmaya başladı! İşin aslı su dökünce ortaya çıktı

08.11.2025 12:16  Güncelleme: 13:24
Sultangazi'de okul çıkışında seyyar satıcıdan alınan pamuk şekeri yiyen 5 yaşındaki çocuk, ağzı köpürerek kusmaya başladı. Anne pamuk şekere su döktüğünde ise ürünün tamamen gıda boyasından oluştuğunu görünce o anları kayıt altına alarak duruma tepki gösterdi.

Manisa'nın Yunus Emre Mahallesi'nde okul çıkışı pamuk şeker yiyen küçük bir çocuk, kısa süre içinde fenalaşarak ailesine korku dolu anlar yaşattı.

ÖNCE AĞZI KÖPÜRDÜ SONRA KUSTU

Olay, dün öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuğunu okuldan alan esnaf anne Ayşe Ulufer, okul kapısında pamuk şeker satan bir seyyar satıcıyla karşılaştı. Annesinin uyarısına rağmen pamuk şekeri isteyen küçük çocuk, dükkana geldikten sonra ürünü yemeye başladı. Kısa süre içinde ağzı köpüren ve kusan çocuk paniğe neden oldu.

ANNE SU DÖKÜNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra kendine gelen çocuğun rahatsızlanmasının, pamuk şekerin içindeki yoğun boya nedeniyle yaşandığı anlaşıldı. Anne Ulufer, pamuk şekere su döktüğünde ortaya çıkan yoğun ve masmavi boyayı görünce durumu cep telefonuyla görüntüledi. Ulufer, velilere seslenerek okul çevrelerindeki kontrolsüz seyyar satıcılara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

"BİR PARÇA ALDIM BOĞAZIMI YAKTI"

Yaşadıklarını anlatan Ayşe Ulufer, "Okul çıkışında çocuk kapının önünde pamuk şekerci gördü ve almak istedi. Ne kadar ısrar etsem de engel olamadım, aldım. Ben esnafım, dükkanıma geldim. Çocuğum burada yemeye başladı. Yediği an çocuğun kusması bir oldu. Ağzından köpük köpük masmavi boya çıkıyordu. Daha sonra anladım ki pamuk şekerdenmiş. Elimdeki pamuk şekere su döktüm ve inanılmaz bir gıda boyası olduğunu fark ettim. Lütfen rica ediyorum annelerimizden, velilerimizden, okul çıkışında kapı önlerinde seyyar satıcılardan kesinlikle hiçbir şey alınmasını istemiyorum. Ben şayet bundan sonra asla ağlasa da yapmayacağım. Biz böyle basit atlattık diyelim, inşallah kötü sonuçlar doğurmaz. Sizler de lütfen almayın. Ben ufacık bir parça aldım acaba ondan mı değil mi diye ve benim boğazım sızladı, inanılmaz derecede yaktı. Yani ben bunun bir parçasından bu kadar etkilendiysem, çocuğum neredeyse yarım paket yedi. Yemesiyle zaten renginin değiştiğini fark ettim. Lütfen rica ediyorum, bütün velilerimizden, bütün ebeveynlerden kesinlikle böyle şeyler almayalım" dedi.

Kaynak: İHA

