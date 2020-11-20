Pandemi, züccaciye sektörü için Çin'e karşı avantaj sağlıyor - Son Dakika

Pandemi, züccaciye sektörü için Çin'e karşı avantaj sağlıyor

20.11.2020 15:43
Pandemi, züccaciye sektörü için Çin'e karşı avantaj sağlıyor, System.String[]

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, "ABD'nin Çin'e çeşitli ambargolar ve vergiler uygulaması ve şu anda yaşanan pandemi dolayısıyla Türkiye züccaciye sektörü Çin'in daha büyük bir rakibi durumuna gelmiştir.

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, "ABD'nin Çin'e çeşitli ambargolar ve vergiler uygulaması ve şu anda yaşanan pandemi dolayısıyla Türkiye züccaciye sektörü Çin'in daha büyük bir rakibi durumuna gelmiştir." açıklamasında bulundu.

Züccaciyeciler Derneği'nden (ZÜCDER) yapılan açıklamaya göre, dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü büyük züccaciye fuarı ZUCHEX, 16-20 Kasım tarihleri arasında online gerçekleştirildi.

ZUCHEX Sourcing Week'te, üretici firmalar yenilikçi tasarım ürünlerini sergilerken, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı ve yerli satın almacılarla 20 dakikalık görüşmeler de yaptılar.

Üyelerinin yüzde 90'ının ihracatçı olduğu ZÜCDER, böylece 2015'ten bu yana yaptığı, 2018 ve 2019 yıllarında Antalya ve İzmir'de gerçekleştirdiği "Üretici-Marka Buluşmaları"nı dijitale taşımış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, "Online mecralar tüm sektörler için pandemi döneminde kurtarıcı oldu. Bizler de iptal edilen, ertelenen fuarlar, ticari heyetler vb. telafi etmek amacıyla dünyanın dört bir yanındaki ülke ile ülkemizdeki üreticileri buluşturan etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. ZUCHEX Sourcing Week ile başlattığımız B2B'lerimizi 2021 Ocak ayından itibaren 2-3 haftada bir Amerika, Kanada, AB ülkeleri, Rusya, Ortadoğu ve özellikle Afrika ülkeleriyle devam ettirmeyi hedefliyoruz. Dijital B2B'ler, hedef pazardaki ülke ziyareti maliyeti ile kıyaslandığında, çok daha küçük bütçeler ile iş yapma imkanı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

5 yılda ihracatın kilogram başı birim fiyatı yüzde 50 artacak

2020 yılı Ocak-Şubat aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artan sofra ve mutfak eşyaları ihracatı, mart ayında diğer birçok sektörde olduğu gibi küresel salgının etkisiyle düşme eğilimi gösterdi. Öksüz, "2020 Ocak-Ekim döneminde 3,61 milyar dolar ihracat gerçekleşmiştir. 2020 Ekim ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarken, bir önceki aya göre yüzde 9 artmıştır. 2020 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıla göre toplam sektör ihracatımız yüzde 9,2 azalmışken, ocak-ekim ihracatı toplamında azalma yüzde 6,7'ye gerilemiştir. 2019 yılı ihracatı olan 4,6 milyar doları 2020 sonunda da yakalayacak." açıklamasında bulundu.

Sektörün kilogram başı birim fiyatları hakkında da bilgi veren Mesut Öksüz, "Sektörümüzün kilogram başına birim fiyatı 3,35 dolar. Ülkemizdeki ortalama kilogram birim fiyatının 1,37 dolar olduğuna bakarsak, sektörümüzün önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 2 yıl içinde kilogram birim fiyatımızı 4 dolara, 5 yılda da 4,5 doların üzerine çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyada Türk ürünlerine ilgi artıyor

Züccaciye sektörünün ihracat devi Çin ile rekabet yerine Çin'e göre Türkiye'nin avantajlarını kullanarak uluslararası pazarlamada Türkiye'yi yeniden konumlandırmak üzerine çalışmalarını oluşturduklarını ifade eden Öksüz, şunları aktardı:

"Asya'nın ucuz Avrupa'nın kaliteli algısının yanında Türk malı kaliteli ve prestijli algısı dünyada hakim görüş olarak konuşulmaktadır. ABD'nin Çin'e çeşitli ambargolar ve vergiler uygulaması ve şu anda yaşanan pandemi dolayısıyla Türkiye züccaciye sektörü Çin'in daha büyük bir rakibi durumuna gelmiştir. Türk züccaciye ürünlerinin kalite fiyat avantajı da bizi yukarıya taşıyan unsurlardan. Katma değeri yüksek ve yenilikçi ürünler, tüketicilerin satın alma davranışlarında fiyatı göz ardı etmelerine neden olmaktadır. Pandemi sonrası, Çin ile çalışan birçok firma, Avrupa – Türkiye arasındaki kısa mesafe, kolay iletişim, saat farkı gibi avantajlar ile Türk pazarını yeniden tercih etmeye başlamıştır. Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada Türk malının kaliteli olduğu algısı yayılmaya başlamıştır, ki ihracatımızın yüzde 51'ini AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz."

2019 yılında dijital altyapı çalışmalarına ZÜCDER Akademi çatısı altında başlayan ZÜCDER, yenilenen web sitesi ile üyelerine ücretsiz olarak ürünlerini sergileyebilecekleri bir online platform da sunuyor. Günün 24 saati ürünlerini sergileyebilecekleri, firmaların kendi aralarında yazışabilecekleri ve güvenli ödeme alt yapısı ile ürün satışı yapabilecekleri bu dijital dönüşüm hareketiyle ihracatın artırılması hedefleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Türk, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pandemi, züccaciye sektörü için Çin'e karşı avantaj sağlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kısıtlamalarla ilgili en çok merak edilen 24 soruya yanıt verildi Para meselesi nedeniyle tartışığı oğlunu bıçaklayan saldırgan baba kayıplara karıştı Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum 5 yıl hapsi istenen Metin Hara ifade verdi
65 yaşın üstündeki vatandaşlara 'adrese teslim' e-Devlet şifresi hizmeti başladı 65 yaşın üstündeki vatandaşlara 'adrese teslim' e-Devlet şifresi hizmeti başladı         
15:39
Galatasaray revire döndü! Sakat futbolcu sayısı 10'a yükseldi Galatasaray revire döndü! Sakat futbolcu sayısı 10'a yükseldi         
14:59
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den "Virüs gece mi bulaşıyor?" sorusuna yanıt: Hafta sonu geceleri gündüzden daha çok hareketlilik oluyor         
14:44
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
"İçince daha güzel sürüyorum" diye video paylaştıktan sonra kaza yaptı, sevgilisi dahil üç kişi öldü         
13:09
Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok         
13:07
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez         
12:08
AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız         
11:43
Meteorun düşme anı kamerada! Geceyi adeta gündüze çevirdi Meteorun düşme anı kamerada! Geceyi adeta gündüze çevirdi         
11:41
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı         
10:43
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı         
10:13
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı         
09:55
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 15:47:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi, züccaciye sektörü için Çin'e karşı avantaj sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei