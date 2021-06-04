Pandemiye rağmen madalyalardan vazgeçmediler - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinin pandemi koşullarında da sportif faaliyetlere devam etti. Turnuvalardan madalyalarla döndüğü belirtilen öğrencilerden Şimal Yılmaz Avrupa ikincisi, Derya Taygan da Bahar Kupası şampiyonu oldu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsü öğrencisi Şimal Yılmaz Atıcılık Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Yılmaz'ın Hırvatistan'ın Osijek sehrinde düzenlenen Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası'nda, 10 Metre Havalı Tabanca Genç Kızlar Milli Takımı ile branşında 50 sporcuyu geride bıraktığı ifade edildi.

Spora 12 yaşında başladığını söyleyen Şimal Yılmaz, ilk turnuvası olan Okul Sporları Ortaokul Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olduğunu belirtti. Şimal Yılmaz, olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi temsil etme düşüne adım adım yaklaştığını söyledi.

"DERYA TAYGAN BUZ PATENİNDE YİNE ZİRVEDE"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, İzmir Mavişehir 3 Kampüsü 6. sınıf öğrencisi Derya Taygan'ın Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun mayıs ayı sonunda İzmir'de düzenlediği 'Artistik Buz Pateni Büyükler Bahar Kupası' yarışmasında 1'inci olduğu ifade edildi.

Ayrıca bu yıl gerçekleşen Sofia Trophy yarışmalarında da Derya Taygan'ın Artistik Buz Pateni branşında Türkiye'yi başarıyla temsil ederek altın madalya kazandığı belirtildi. Dünyanın dört bir tarafından 28 sporcunun katıldığı vurgulanan turnuvada, 11 yaşındaki öğrenci Derya Taygan'ın kendinden yaşça büyük sporcuları geçerek başarısını zirveye taşıdığı söylendi.