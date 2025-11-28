Papa 14. Leo, Mattia Minguzzi'nin Ailesini Kabul Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Papa 14. Leo, Mattia Minguzzi'nin Ailesini Kabul Edecek

Haberin Videosunu İzleyin
Papa 14. Leo, Mattia Minguzzi\'nin Ailesini Kabul Edecek
28.11.2025 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Papa 14. Leo, Mattia Minguzzi\'nin Ailesini Kabul Edecek
Haber Videosu

Mattia Minguzzi'nin annesi, Papa 14. Leo'nun aileyi pazar günü özel bir kabulde ağırlayacağını duyurdu.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de olan Papa 14. Leo'nun pazar günü aileyi kabul edeceğini belirtti.

Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretine Perşembe günü Ankara'daki resmi programıyla başladıktan sonra, bugün İznik'te Patrik Bartholomeos ile birlikte "ekümenik dua" törenine katıldı. Papa'nın 24 Ocak'ta alışveriş için gittiği bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ile görüşüleceği bildirildi.

LÜBNAN'A HAREKET ETMEDEN ÖNCE GÖRÜŞECEK

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği ve bu kabulün ziyaretin resmi programında yer alan yüksek düzeyde özel nitelikli bir görüşme olduğu bildirilmiştir."

Kaynak: ANKA

Mattia Ahmet Minguzzi, Vatikan, Kadıköy, Güncel, Pazar, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa 14. Leo, Mattia Minguzzi'nin Ailesini Kabul Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son anda dışarı çıkarıldılar Zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ev kül oldu Son anda dışarı çıkarıldılar! Zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ev kül oldu
Yiğit Efe Demir performansıyla göz doldurdu Atılan yorumları görmeniz lazım Yiğit Efe Demir performansıyla göz doldurdu! Atılan yorumları görmeniz lazım
Ev sahipleri dikkat Kiralık ilanlarında yapılan bu hataya ceza geldi Ev sahipleri dikkat! Kiralık ilanlarında yapılan bu hataya ceza geldi
12 Dev Adam 2027 Dünya Kupası Elemeleri’ne galibiyetle başladı 12 Dev Adam 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı
Fransa’da hapishaneden film gibi kaçış Fransa'da hapishaneden film gibi kaçış
Kara Cuma kampanyasına Oktay Saral’dan sert tepki Kara Cuma kampanyasına Oktay Saral'dan sert tepki
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i sürprize izin vermedi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

20:54
Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti
Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti
20:05
Avcılar’da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı
19:22
Kocaeli açıklarında Kairos isimli tankerde patlama
Kocaeli açıklarında Kairos isimli tankerde patlama
19:16
Muğla’da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
19:15
Papanın gittiği şehir karıştı Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Papanın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
19:03
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu
18:29
Düzce bu görüntüleri konuşuyor Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2025 21:09:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Papa 14. Leo, Mattia Minguzzi'nin Ailesini Kabul Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.