Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: Size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum - Son Dakika

Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: Size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum

09.03.2021 00:49

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak ziyareti sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi. Papa mesajında, "Irak'a Papa olarak yaptığım seyahatten Roma'ya dönerken Türk hava sahasına girdiğim şu esnada sizlere iyi dileklerimi sunuyor; Yüce Tanrı'dan size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri, Irak ziyareti dönüşünde adetleri olduğu üzere hava sahasını kullandığı ülkelerin liderlerine birer telgraf gönderdi.

Irak'tan ayrıldıktan sonra Türk hava sahasını kullanarak Roma'ya ulaşan Papa Franciscus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği telgrafında, şunları kaydetti:

"Irak'a Papa olarak yaptığım seyahatten Roma'ya dönerken Türk hava sahasına girdiğim şu esnada sizlere iyi dileklerimi sunuyor; Yüce Tanrı'dan size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum."

"RİSKLERİ BİLEREK BU KARARI ALDIM"

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak ziyareti sırasında Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile görüşmesi için "Bu inanç ve kefaret ziyaretini yapmayı ve kendini Tanrı'ya adamış, büyük ve bilge bir adamı görmeyi görev bildim. Sadece onu dinleyerek, bunu anlarsınız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında Irak'ı ziyaret etmesinin doğru olup olmadığına ilişkin bir sorusuna Papa, "Riskleri bilerek ve dua ettikten sonra bu kararı aldım." yanıtını verdi.

SIRADAKİ ZİYARET LÜBNAN'A

Ruhani lider, bölgede bundan sonra Lübnan'a bir ziyaret için söz verdiğini, Suriye'yi ise ziyaret etmeyi düşünmediğini dile getirdi.

Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: Size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum
Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: Size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum

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Son Dakika Dünya Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: Size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum - Son Dakika Dünya


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