Çin, Sabina Sığlığı'na giren ABD savaş gemisi USS Charleston'ı takibe aldı - Son Dakika
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Çin, Sabina Sığlığı'na giren ABD savaş gemisi USS Charleston'ı takibe aldı

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Çin, Sabina Sığlığı\'na giren ABD savaş gemisi USS Charleston\'ı takibe aldı
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ABD Donanması'na ait USS Charleston'ın 20 Ekim'de Spratly Adaları yakınlarındaki Sabina Sığlığı çevresine izinsiz girdiğini açıkladı. Pekin, gemiyi izlemek için deniz kuvvetleri gönderip Washington'dan bu faaliyetlere son vermesini istedi. Filipinler ise geminin uluslararası sularda hukuka uygun geçiş yaptığını savundu.

ABD ile Çin arasında Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik anlaşmazlığı yeni bir askeri hareketliliğe sahne oldu. Çin ordusu, ABD Donanması'na ait USS Charleston savaş gemisinin 20 Ekim sabahı tartışmalı Spratly Adaları yakınlarındaki Sabina Sığlığı çevresine girdiğini duyurdu. Pekin yönetimi, Amerikan gemisini izlemek ve takip etmek üzere bölgeye deniz kuvvetleri gönderdi.

ÇİN ORDUSU HAREKETE GEÇTİ

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı, ABD'ye ait USS Charleston kıyı muharebe gemisinin Çin hükümetinden izin almadan Sabina Sığlığı çevresindeki sulara girdiğini açıkladı. Açıklamada, Çin donanmasının Amerikan savaş gemisini takip etmek ve hareketlerini izlemek üzere görevlendirildiği bildirildi.

Çin ordusu, bölgedeki askeri birliklerin egemenliği ve ulusal güvenliği korumak amacıyla yüksek alarm durumunda bulunduğunu vurguladı.

Çin, Sabina Sığlığı'na giren ABD savaş gemisi USS Charleston'ı takibe aldı

PEKİN'DEN WASHINGTON'A SERT UYARI

Çin ordusu, ABD savaş gemisinin bölgedeki faaliyetlerine tepki göstererek Washington yönetimini uyardı. Yapılan açıklamada, Amerikan gemisinin hareketinin Çin'in egemenlik haklarını ve çıkarlarını ihlal ettiği, deniz güvenliğini tehlikeye attığı ve bölgesel barış ile istikrara zarar verdiği savunuldu.

Pekin yönetimi, ABD'nin bu tür faaliyetlere derhal son vermesini istedi.

FİLİPİNLER'DEN ÇİN'E KARŞI ÇIKIŞ

Çin'in açıklamasına Filipinler'den de yanıt geldi. Filipinler ordusundan bir sözcü, Amerikan savaş gemisinin Çin topraklarına izinsiz girmediğini belirtti.

Çin, Sabina Sığlığı'na giren ABD savaş gemisi USS Charleston'ı takibe aldı

Sözcü, uluslararası sulardan hukuka uygun geçiş yapan gemilerin önceden izin almak zorunda olmadığını savundu.

ABD Donanması ise olayın ardından ilk etapta resmi bir açıklama yapmadı. Washington yönetimi, Güney Çin Denizi'ndeki benzer askeri faaliyetlerini genel olarak seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik operasyonlar kapsamında değerlendiriyor.

BÖLGEDEKİ GERİLİM ZATEN YÜKSEKTİ

ABD ile Çin arasında yeni krize neden olan Sabina Sığlığı, uzun süredir Pekin ve Manila yönetimleri arasında egemenlik anlaşmazlığının yaşandığı bölgelerden biri.

Geçtiğimiz eylül ayında aynı bölgede Çin Sahil Güvenlik gemisi ile Filipinler'e ait bir tekne çarpışmıştı. Filipinler, Çin gemisini sorumlu tutarken Pekin yönetimi olaydan Filipinler tarafını sorumlu tutmuştu.

Çin, Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamı üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor. Ancak Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan da bölgenin farklı kesimlerinde hak iddia ediyor.

Çin, Sabina Sığlığı'na giren ABD savaş gemisi USS Charleston'ı takibe aldı

TAYVAN AÇIKLARINDA DA GERGİN ANLAR

Güney Çin Denizi'ndeki hareketlilik yalnızca ABD savaş gemisiyle sınırlı kalmadı. Tayvan Sahil Güvenliği, Çin'e ait bir sahil güvenlik gemisinin Tayvan kontrolündeki Pratas Adaları yakınlarındaki kısıtlı sulara girdiğini açıkladı. Tayvan, bölgeye Taichung adlı gemisini göndererek Çin gemisini uzaklaştırmaya çalıştı. İki taraf arasında telsiz üzerinden karşılıklı egemenlik mesajları verildi. Aynı gün yaşanan iki ayrı gelişme, Güney Çin Denizi'ndeki askeri ve diplomatik gerilimi yeniden artırdı.

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