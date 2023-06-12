Patnos Belediye Başkanı dahil 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Patnos Belediye Başkanı dahil 5 zanlı tutuklandı

12.06.2023 23:02

Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van, İstanbul, Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Hatay'da 9 Haziran'da operasyon düzenlendi.

Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç tutuklandı

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer, belediye şirket müdürü Uğur Laçin, iş adamları Rıza Doğaç ile Erhan Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Polis, zanlıların adliyeye sevki sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç tutuklandı
Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç tutuklandı
Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç tutuklandı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Ihsan Bulut: İnşallah en kısa zaman da Ürgüp e de bı ayar çekilir. Yoksa art niyet vardır. işin arkasında başka iş vardır. Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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Müşerref Geçer, Erhan Yılmaz, Emrah Kılıç, Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patnos Belediye Başkanı dahil 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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