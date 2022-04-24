Paylan'ın Kanun Teklifi Girişimine Tepki Geldi. Engin Özkoç: "Siyasetin İşi, Ancak Tarihçilerin Önünü Açmak Olabilir" - Son Dakika
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Paylan'ın Kanun Teklifi Girişimine Tepki Geldi. Engin Özkoç: "Siyasetin İşi, Ancak Tarihçilerin Önünü Açmak Olabilir"

24.04.2022 20:18
Paylan'ın Kanun Teklifi Girişimine Tepki Geldi. Engin Özkoç: "Siyasetin İşi, Ancak Tarihçilerin Önünü Açmak Olabilir"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç “Meclis'e Ermeni Soykırımı iddiasıyla kanun teklifi sunulması kesinlikle yanlıştır. Soykırım iddiası, tarihçilerin açıklığa kavuşturacağı bir alandır. Siyasetin işi, ancak tarihçilerin önünü açmak olabilir” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da “Parlamentoların işi tarihi acılardan yeni öfke ve nefret kanalları açmak değildir. Tarihten husumet üretmek de siyasetçilerin işi değildir” eleştirisini yöneltti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç "Meclis'e Ermeni Soykırımı iddiasıyla kanun teklifi sunulması kesinlikle yanlıştır. Soykırım iddiası, tarihçilerin açıklığa kavuşturacağı bir alandır. Siyasetin işi, ancak tarihçilerin önünü açmak olabilir" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "Parlamentoların işi tarihi acılardan yeni öfke ve nefret kanalları açmak değildir. Tarihten husumet üretmek de siyasetçilerin işi değildir" eleştirisini yöneltti.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından işleme konulmadan iade edilen 1915 olaylarına ilişkin kanun teklifine diğer siyasi partilerden tepki geldi. Parti yöneticilerinin Paylan'a tepkileri şöyle:

- Engin Özkoç:  "Meclis'e Ermeni Soykırımı iddiasıyla kanun teklifi sunulması kesinlikle yanlıştır. Soykırım iddiası, tarihçilerin açıklığa kavuşturacağı bir alandır. Siyasetin işi, ancak tarihçilerin önünü açmak olabilir!"

- Engin Altay: "Parlamentoların işi tarihi acılardan yeni öfke ve nefret kanalları açmak değildir. Tarihten husumet üretmek de siyasetçilerin işi değildir. Lobi esiri açıklamalarla tarihin gerçekleri değiştirilemez ancak bu çarpık girişimler halklar arasındaki barış iklimini bozar."

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: "102. Kuruluş yıldönümünü dün kutladığımız TBMM üyesi bir HDP milletvekili tarafından İnsanlığın yüzünü kızartacak zulüm ve soykırımlara maruz kalmış Türk Milletine karşı 'soykırım' iddiasını şiddetle reddediyorum!"

- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır: "TBMM'ye sözde soykırım teklifini veren haddini ve kendini bilmezliği şiddetle reddediyorum. Türk'ün şanlı ve gururlu tarihi ortadadır. Meydan boş değil. Meclisimizde hala bu ülkenin değerlerini ve gerçeklerini muhafaza edecek vatanseverler mevcut, haberiniz olsun!"

- Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün: "Yedi düvele karşı kurtuluş mücadelesi veren Türk milletinin o zor dönemlerinde düşmanlarıyla iş tutup, çetecilik yapıp, bir de bizi soykırımla suçlayan Garo Paylan gibilerin kendi ahlakı ve geçmişi soykırımcıdır."

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Paylan'ın Kanun Teklifi Girişimine Tepki Geldi. Engin Özkoç: 'Siyasetin İşi, Ancak Tarihçilerin Önünü Açmak Olabilir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paylan'ın Kanun Teklifi Girişimine Tepki Geldi. Engin Özkoç: "Siyasetin İşi, Ancak Tarihçilerin Önünü Açmak Olabilir" - Son Dakika
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