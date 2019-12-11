Pazarcıydı, üretici oldu - Son Dakika

Bartın'ın Kozcağız Beldesi'nde 5 yıl önce pazarlarda meyve ve sebze satan İlyas Kocael (42), 40 dönüm arazisini değerlendirerek yetiştirdiği sebze ve meyveleri satmaya başladı.

Kozcağız Beldesi'nde yaşayan 2 çocuk babası İlyas Kocael, 5 yıl önce başka illerden kamyonetle aldığı ürünleri Bartın pazarında satarak, geçimini sağlıyordu. Akdeniz ve Ege'den getirdiği meyve ve sebzelerin Karadeniz'de üretmek isteyen İlyas Kocael, 2014 yılında Kozcağız Yenihamidiye köyü Yalı mevkiinde bulunan 40 dönümlük hiç ekim yapmadığı tarlasına ilk olarak çilek ekti. 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi'nden destek verildi. Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü de girişimci çiftçiye teknik destek ve eğitimler verdi. İlyas Kocael bu yıl ilkbahar ayında tarlasına ektiği karpuzlardan yaz ayında 160 ton ürün aldı. Her geçen yıl ürün çeşitliği artırarak ekimlere başlayan Kocael, çilek ve karpuzun yanı sıra ıspanak, pırasa, lahana ve marul ekti. İlyas Kocael ürünleri Bartın ve Zonguldak halinde satışa sunuyor.İlyas Kocael şu an 12 dönüm araziye ıspanak, 6 dönüme pırasa, 3 dönüme marul ve 7 dönüm araziye lahana ektiğini belirterek, Adana, Mersin gibi illerde çilekleri görüyordum. Bir merak oldu bende ve 5 yıl önce kendi tarlamda 2 dönüm yere ekim yaptım. Sonra çilek ekimi yaptığım alanı 12 dönüme kadar çıkarttım. Daha sonra karpuz neden olmasın dedim. Geçtiğimiz ilkbahar ayında 15 dönüm araziye karpuz ektim ve çok başarılı olduk. 160 ton karpuz yetiştirerek, iç piyasaya satışını yaptık. Karpuz hasadı bittikten sonra Karadeniz'de 12 dönüm arazi üzerine ıspanak, beyaz lahana, pırasa ve marul ektik. Şu anda ürünlerimiz verim aldık ve çok mutluyuz. Önümüzdeki ilkbahar da kavun, salçalık biber ekmeyi düşünüyorum. İnşallah başarılı oluruz. Bizim ki bir merakla başladık. Şu anda başarıya ulaştık dedi.