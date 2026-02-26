Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı - Son Dakika
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı

Haberin Videosunu İzleyin
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
26.02.2026 12:49  Güncelleme: 13:08
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Mersin'de doktor bir çiftin pazardan "pazı" diye aldığı ürünün zehirli tirsik otu olduğu iddia edildi. Yanlışlıkla tüketilen ot sonrası bir doktor fenalaştı.

Mersin'de yaşayan Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayşegül İşlek Yüksel ve Radyoloji Uzmanı eşi Dr. Serkan Yüksel geçtiğimiz cumartesi günü öğleden sonra Mezitli ilçesinde köy pazarına gitti. Bir tezgaha yönelen çift iddiaya göre pazı almak istedi ancak ottan şüphelenerek pazarcıya "Bu pazı mı?" diye sordu, "Evet" yanıtını alınca da bir miktar aldılar. Çift, evde otları yıkarken ellerinin kaşındığını ancak ısırgan otu ile yan yana olduğundan olabileceğini düşündüklerini söylerken otların pişirilmesi sonrası yemeği tadan Uzm. Dr. Serkan Yüksel bir anda fenalaştı. Yüksel'in ağzında yanma, uyuşma ve küçük dilinde şişme meydana geldi. Eşine müdahale eden Uzm. Dr. Ayşegül İşlek Yüksel, eşinin şikayetlerini azaltacak ürünler içirdi. Doktor çift, yaşananlar sonrası zehirli otlar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

PAZI OLARAK ALDIM, TİRSİK OTU ÇIKTI

Yaşananları anlatan Uzm. Dr. Ayşegül İşlek Yüksel, "Cumartesi günü çok elim bir olay yaşadık. 2 senedir Mersin'de yaşıyoruz, ilk defa köylü pazarına gidelim dedik. Eşim otlardan bir tek pazı sever, etin yanında pazı kavurması çok sever. Bir köylü kadından pazı aldık, pazı görüntüsüne çok benzetemedim. Adanalıyım, bir ot daha var pazıyla karışabilir ama çok zehirli bir ot. Eşim Serkan Bey 2 defa sordu, ben 3 defa sordum. 'Ablam, sapları beyaz, pırasa gibi bu tirşik otu olmasın' dedim. O da 'Bunlar çok taze o yüzden böyle' deyince baya abarttım, 2-3 kilo belki 5 kilo, bir çuval aldım. Aklımıza ilk gelen doğru şeymiş, eve geldim, o gün oruçluydum. Eşim yıkamaya başladı, ellerimizde kaşıntı oldu, hala bir kızarıklıklar var. Pazı olarak aldığım ot aslında tirşik otu çıktı" diye konuştu.

"ÇOK ZEHİRLİ OT, DİREKT TÜKETİLMEZ"

Uzm. Dr. İşlek Yüksel, "Doğrarken çok kaşındırdı ama hala köylü teyzeye toz konduramıyoruz çünkü yanında ısırgan otu var, ısırgan otu değmiştir o yüzden kaşındırıyor diye düşündük. Oruçlu olduğum için önce eşime tadına baktırdım. Sadece bir parça aldı, pişmiş mi diye. Bu ot genelde mayalandırılarak yapılır, zehri arındırılır. Çok zehirli bir ottur, asla ama asla direkt tüketilmez, zehrinden arındırılması lazım. Acil tıp uzmanıyım, ikimiz de hekim olmamıza rağmen hala anlamamıştık" diye konuştu.

"UCUZ KURTULDUK"

Eşine ilk müdahaleyi hemen yaptığını belirten ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Uzm. Dr. İşlek Yüksel, "Eşim; direkt 'Çamaşır suyu içmiş gibi oldum' dedi, cildimizi zaten çok kaşındırıyor, çıplak elle dokundurmamak lazım. Mukozalar çok hassastır, çok büyük bir tahriş oluşturabilir. Küçük dili şişirebilir, hava yolunu tıkayabilir, anafilaksi; çok ölümcül bir alerjik reaksiyona da yol açabilir. Eğer böyle bir maruziyetiniz olursa mutlaka acil servise başvurun, daha kötü sonuçlanabilirdi, o gün ucuz kurtulduk. Evde ne yaptım; asidik bir ot olduğu için bazik sıvılar verdim. Önce bir su bardağına hemen 2 yemek kaşığı karbonat koydum, karıştırdım, içirdim. 2 su bardağı karbonatlı su içirdim. Sade soda verdim, alkali sıvılar vermemiz gerekiyor. Magnezyum sülfat verdim, bazik sıvılarla geçirmeye çalıştık. Küçük dili de şişti, Allah'tan yemedik. Küçük bir şey hemen tükürdü, kustu, iyi ki çocuklar tüketmedi. Doğada milyonlarca ot var, şu an tam kış sonu, bahar ayı gelmek üzere, lütfen bilmediğimiz otu tüketmeyelim" ifadelerini kullandı.

"HEMEN AĞZIMI ÇALKALADIM, ALLAH'TAN YEMEDİK"

Ürünü sadece tattığını söyleyen Uzm. Dr. Serkan Yüksel, "Uzun saplıydı, beyazdı. Ağzıma atıp çıkardım, yutmadım. Ağız içinde bir yanma, kaşıntı hissettim. Özellikle damaklarımda sonrasında dilimde bir uyuşmanın olduğunu hissettim. Hemen ağzımı çalkaladım, direkt ne varsa bazik olarak ne bulabilirsek onlarla ilgili elimizden geleni yaptık. Allah'tan yemedik" dedi.

Kaynak: İHA

Mersin, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Mersin, Güncel, Sağlık, Yaşam

SON DAKİKA: Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı - Son Dakika
