Pedallar, lösemili çocuklara umut olmak için çevrildi - Son Dakika

Ankara Yenimahalle Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, Ankara'dan yola çıkarak, Beypazarı ilçesine kadar pedal çevirdi.

Ankara'da yola çıkan 25 kişilik Yenimahalle Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Beypazarı ilçesinde belediye ve Beypazarı Velesbit Gönüllüleri tarafından karşılandı.

Beypazarı İlçesine ve oradan da tekke yaylası Tabiat parkına kadar pedal çevirerek ulaştılar.

Burada Bisikletçiler bir araya gelirken, bisikletiyle Beypazarı'na kadar pedal çevirerek gelen Türkiye Bisiklet federasyonu Genel Sekreter Vekili Suat Togay ve Ankara Bisiklet Genel Koordinatörü Kemal Akvaz da katıldı.

Beypazarı velespit gönüllüleri temsilcisi Fatih Maden, tarafından Torgay ile Akvaz'a birer forma hediye ederken, yaylada açtıkları pankartla de mesajlarını vermeye çalıştılar. Bisikletçiler burada hep bir ağızdan "Her pedal bir umut olsun, üç tüp kan bir can ve döner ol hayat kurtar" çağrısında bulundu.

Suat Torgay, yapılan çağrıya duyarsız kalamayacaklarını ve lösemili çocuklar için bir umut ışığı olacak "Donör" için önemli mesaj verdiklerini söyledi.