Pehlivan develer kozlarını Buharkent arenasında paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pehlivan develer kozlarını Buharkent arenasında paylaştı - Son Dakika

Pehlivan develer kozlarını Buharkent arenasında paylaştı

6 saat önce

Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen deve güreşi şenlikleri yoğun katılımla gerçekleşti.

Pehlivan develer kozlarını Buharkent arenasında paylaştı, System.String[]

Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen deve güreşi şenlikleri yoğun katılımla gerçekleşti. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden getirilen birbirinden ünlü 140 pehlivan devenin kıran kırana güreşleri nefesleri kesti.


Buharkent Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel deve güreşlerini Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü başta olmak üzere Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Denizli Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Nazilli Belediye eski Başkanı Haluk Alıcık, Yenipazar Belediye eski Başkanı Zafer Savcı, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, KOSGEP Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger, davetliler ve yaklaşık 10 bin güreşsever izledi.


Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, her sene düzenli olarak yaptıkları güreşler sayesinde hem gelenek ve görenekleri yaşattıklarını hem de ilçeye gelen misafirleri ile güzel bir geçirdiklerini ifade etti. Başkan Erol konuşmasında, "Buharkent'te geleneksel hale gelmiş deve güreşi festivallerimiz, her sene yapıyoruz. Zaten atalarımızdan gelen bir mirasa, Yörük kültürüne sahip çıkmak, aynı zamanda da Buharkent'imizin tanıtımına bir katkı sunmak amacıyla düzenlediğimiz bir gelenek. Antalya'dan Çanakkale'ye kadar olan bölgede her hafta belirli yerlerde deve güreşleri oluyor. Çok büyük bir ilgi alaka var. Bahar havasında düzenlediğimiz deve güreşinden çok memnunuz ve mutluyuz" dedi.


140 pehlivan devenin güreştiği etkinlikte özel olarak düzenlenen kupa güreşleri ise nefes kesti. Kıyasıya güreşen develer ise sahiplerine kupa kazandırdı. Zaman zaman kaçan devler ise izleyiciyi coştururken güreşleri anlatan cazgır ise ilginç sunumuyla izleyiciden büyük alkış aldı. - AYDIN

Buharkent, Aydın, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Naz Elmas, dün akşam Erol Özmandıracı ile evlendi
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın intiharı akılları karıştırdı: Doğru mu yalan mı? Dün akşam evlenen oyuncu Naz Elmas'ın kolundaki morluklar dikkat çekti Vatandaşın yeni partilerden beklentisi yok!

Son Dakika Haberleri
16:08 Dörtyol'da "İlk Kurşun Kadın Girişimi Üretim ve İşletmesi Kooperatifi" kuruldu - Son Dakika
16:07 Emniyet'in, '1.65' uyarısına sürücülerden destek - Son Dakika
16:07 Engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocukların sinema keyfi - Son Dakika
16:06 Hırsızlık şüphelisi 1'i hamile 2 kadın yakalandı - Son Dakika
16:06 Hindistan polisinden protestoculara sert müdahale - Son Dakika
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Son Dakika
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 16:12:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pehlivan develer kozlarını Buharkent arenasında paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]